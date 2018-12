Op de katholieke basisschool is het kerstverhaal aan de orde geweest. Onze oudste dochter, net een paar maanden kleuter en één van een tweeling, gaat er helemaal in op. Die avond loopt ze rond met een kussen onder haar pyjama. Desgevraagd vertelt ze dat zij Maria is en twee baby’s in haar buik heeft: Jezus en Christus.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl