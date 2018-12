Nederlands voetbal telt weer mee, nu de prijzen nog

Terug naar een jaar geleden, toen bij voetballiefhebbers het chagrijn overheerste. Oranje had zich niet geplaatst voor het WK van 2018 in Rusland en nadat Ajax in mei 2017 de finale van de Europa League had gehaald (en verloren), werd het bij het begin van het nieuwe seizoen al in de eerste play-offwedstrijd voor de Europa League uitgeschakeld door het Noorse Rosenborg; een dieptepunt in de clubgeschiedenis. PSV ging in de aanloop naar dat Europese toernooi ook in augustus onderuit, tegen Osijek uit Kroatië. Dat Feyenoord werd uitgeschakeld in de Champions League was geen schande, in een poule met Manchester City, Napoli en Sjachtar Donetsk. Ook al kreeg trainer Giovanni van Bronkhorst een standbeeld omdat hij Feyenoord na achttien jaar naar de landstitel had geloodst, de meest succesvolle trainer van Nederland was bondscoach Sarina Wiegman. Zij redde met haar vrouwen de eer door in eigen land Europees kampioen te worden. Lieke Martens werd verkozen tot de beste voetbalster van de wereld. Het Nederlandse mannenvoetbal was een uitgebluste bedrijfstak, zoals het in deze krant werd omschreven.

Dit jaar gaven de vrouwen hun succes een passend vervolg; zij plaatsten zich voor het WK van 2019 in Frankrijk. De mannen leefden wonderbaarlijk op. Met dank aan Ajax en Oranje, allebei met een nieuwe trainer.

Ajax haalde met aantrekkelijk voetbal inclusief spektakelstukken tegen Bayern München eindelijk weer de groepsfase van de Champions League, en Oranje werd na onder meer overwinningen op de vorige wereldkampioenen (Frankrijk en Duitsland) verrassend groepswinnaar in een nieuwe competitie, de Nations League. Waar PSV (met nieuwe coach Mark van Bommel) in de Champions League uitgeschakeld werd in een loodzware poule (Barcelona, Spurs en Inter), treft Ajax Real Madrid, titelhouder én de club die zaterdag voor de derde keer op rij wereldkampioen werd.

Net voor de vorige jaarwisseling werd coach Marcel Keizer opzij gezet en moest FC Utrecht-trainer Erik ten Hag Ajax naar nieuwe hoogten stuwen. Aanvankelijk verliep dat stroef en kon de ploeg geen serieuze bedreiging meer vormen voor PSV, dat landskampioen werd. Maar in de zomer boetseerde Ten Hag een ploeg die herinneringen oproept aan de elf die in 1995 de Champions League wonnen. Met een mix van talent en ervaring imponeert Ajax weer. Matthijs de Ligt (19) en Frenkie de Jong (21) hebben de Europese topploegen voor het uitkiezen. Aanvoerder De Ligt staat ook symbool voor de fysieke kracht van Nederlandse topvoetballers anno 2018.

In februari 2018 vormde de aanstelling van Ronald Koeman – eindelijk – een keerpunt voor Oranje. Hij stond al klaar om na het WK 2014 Van Gaal op te volgen; maar de KNVB koos voor Guus Hiddink en wees Danny Blind direct als diens opvolger aan. Koeman werd een nog betere trainer in de Premier League en de nationale ploeg ging door een zwarte periode: Oranje miste het EK 2016 én het WK 2018.

Bondscoach Koeman heeft een klik met zijn spelers; de spelvreugde spat ervan af. Hij beschikt over toptalenten, een in alle opzichten voorbeeldige aanvoerder (Virgil van Dijk) en een volwassen geworden aanvaller (Memphis Depay) met geniale acties. Kortom, er liggen voor het Nederlands voetbal wellicht mooie jaren in het verschiet. Belangrijke afspraken: de eerste EK-kwalificatieduels eind maart (Wit-Rusland en Duitsland) en de halve finale van de Nations League in juni tegen Engeland. Maar eerst Ajax, over twee maanden tegen wereldkampioen Real Madrid, in het stadion dat dit jaar – eindelijk – vernoemd werd naar Johan Cruijff.