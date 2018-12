Verdachten van moord op Scandinavische vrouwen in Marokko ‘handelden alleen’

De mannen die vorige week in Marokko vermoedelijk twee Scandinavische vrouwen om het leven brachten, deden dat niet in opdracht van terreurgroepering Islamitische Staat (IS). Een vertegenwoordiger van de Marokkaanse inlichtingendiensten Boubker Sadik heeft gezegd dat de verdachten op eigen initiatief handelden, meldt persbureau Reuters.

Een paar dagen voor de moord op de vrouwen namen de mannen een video op waarin ze zich loyaal verklaarden aan IS. Dat zegt niet veel, zei Sadik zondag op de Marokkaanse televisie. De mannen zijn volgens hem lone wolves, die “geen toestemming voor hun daden nodig hebben van een leider”.

Vorige week maandag werden de lichamen van de slachtoffers gevonden in de buurt van het dorp Imlil, een populaire wandelaarsbestemming in het Atlasgebergte. De 24-jarige Deense en de 28-jarige Noorse bleken met messen om het leven gebracht terwijl ze in hun tent lagen. Op internet doken beelden op van de moordpartij, die volgens de Noorse politie waarschijnlijk echt zijn. Sadik zei zondag echter dat de authenticiteit van het materiaal nog niet vast staat: de kleding van de slachtoffers op de beelden zou niet kloppen.

Doelwit niet gekozen

De verdachten - laagopgeleid, afkomstig uit Marrakesh en tussen de 25 en 33 jaar oud - zijn volgens Sabik naar het gebied rond Imlil gereisd met het plan om een misdaad te plegen. Hun doelwit zouden ze van tevoren nog niet hebben gekozen. Een van de mannen werd in 2013 al opgepakt wegens plannen om zich in het buitenland aan te sluiten bij de jihad. Hij zou de andere drie hebben geradicaliseerd.

Ook de meeste aanslagen in Europa en de Verenigde Staten waarbij de dader een IS-sympathisant was, bleken niet direct aangestuurd door de terreurorganisatie. Dit in tegenstelling tot de grote aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016), die wel centraal waren gepland door IS.