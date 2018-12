Minister van Financiën VS belt grote banken over onrust Wall Street

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft afgelopen weekend met de topmannen van de zes grootste Amerikaanse banken gebeld na zware verliezen op de Amerikaanse aandelenmarkten en de gedeeltelijke sluiting van de federale overheid. “De directeuren hebben bevestigd dat ze voldoende middelen beschikbaar hebben voor leningen aan consumenten, bedrijven en alle andere markttransacties”, schrijft het ministerie in een verklaring op Twitter.

Mnuchin belde met Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo. Die banken hebben hem ook laten weten dat zij geen problemen hebben met hun risicodekking en dat de markten ‘goed blijven functioneren’.

“Een zeer ongebruikelijke verklaring”, zegt ING-econoom Bert Colijn. “Tegelijkertijd hebben we deze regering vaker direct zien reageren op economische ontwikkelingen. Als een andere regering zoiets had gedaan, had ik mij meer zorgen gemaakt. Nu lijkt het vooral een schrikreactie op de onrust onder beleggers.”

Onrust

Mnuchins verklaring volgt na opnieuw een beursweek vol rode cijfers op Wall Street. Een nieuwe renteverhoging door de centrale bank van de VS zorgde in combinatie met afname van economische groei voor onrust bij beleggers. De Dow Jones-index verloor donderdag 467 punten en bereikte zo het laagste niveau in veertien maanden. Bovendien kan december de slechtste Amerikaanse beursmaand sinds de depressie van de jaren 30 worden.

Ook de Europese en Aziatische beurzen merken de gevolgen hiervan. In navolging van Wall Street daalde de AEX vrijdagmiddag naar 480 punten, het laagste niveau sinds begin 2017. Maandagochtend stond de Amsterdamse beursindex nog eens 0,8 procent lager.

Dinsdag voert Mnuchin overleg over de financiële markten. Daarbij is onder andere voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, aanwezig. De Fed staat onder continue druk van president Donald Trump, die vreest dat verhoogde rentes de groei van de Amerikaanse economie zullen vertragen.

Ontslag Powell

Bronnen meldden aan Bloomberg dat Trump sprak over een mogelijk ontslag van Powell, wat hoogst ongebruikelijke politieke inmenging zou betekenen. Een ontslag is echter nooit aan de orde geweest, meldde Mnuchin zondag op zijn eigen Twitter-account na een gesprek met Trump.

“Dat er überhaupt over het ontslaan van Powell gediscussieerd wordt is al bizar. Maar dat het vervolgens ook moeten worden ontkent door Mnuchin, geeft aan dat er sprake is van paniek binnen het ministerie”, aldus beursanalist Corné van Zeijl van Actiam.

De beurzen reageren momenteel ‘extreem’, zegt hij. “Terwijl winsten stijgen, dalen de beurzen. Dat zie je zelden en komt door een combinatie van factoren: de shutdown van de federale overheid, het handelsconflict tussen de VS en China en de enorme lijst van ontslagen bij de overheid. Met name dat laatste levert zorgen op onder beleggers. Zij vrezen dat er enkel ja-knikkers overblijven rondom Trump.”

Ook de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman heeft verbaasd gereageerd op de mededeling. Hij stelt dat Mnuchin paniek zaait over iets waar niemand zich tot dusver zorgen om maakte. “Het kan ook gewoon zijn dat Mnuchin een idioot is”, schrijft Krugman op Twitter. Daarbij zet hij vraagtekens bij het functioneren van het economische team van president Trump.

De Europese beurzen sloten maandagmiddag allen met verlies. Op de verkorte handelsdag voor kerst daalde de AEX met 1,3 procent naar 478,34 punten en de MidKap met 1,5 procent tot 630,92 punten. Ook de beurzen in Londen en Parijs verloren tot 1,5 procent. In Frankfurt en Milaan werd niet gehandeld.