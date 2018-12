Israëlische regering treedt af, vervroegde verkiezingen in april

De Israëlische regering van premier Benjamin Netanyahu treedt af. Op 9 april mogen de Israëliërs naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat heeft de woordvoerder van Netanyahu maandag bekendgemaakt op Twitter. De regering blijft tot aan de verkiezingen in april demissionair aan.

Netanyahu besloot vervroegde verkiezingen uit te schrijven omdat hij geen meerderheid in het parlement kon krijgen voor een veelbesproken nieuwe wet. Die bepaalt dat ultraorthodoxe joden, van oudsher uitgezonderd van de militaire dienstplicht, in het vervolg soms toch het leger in moeten. De conservatieve regeringspartners van Netanyahu willen dat de wet wordt afgezwakt, maar het is Netanyahu niet gelukt genoeg steun te verzamelen voor zo’n compromis.

Sinds afgelopen november was de situatie van Netanyahu’s coalitie al precair. Toenmalig minister van Defensie Avigdor Libermann trok zijn Yisrael Beytenu-partij terug uit de regering, uit onvrede over de in zijn ogen slappe reactie van Netanyahu op raketaanvallen vanuit Gaza. Het betekende dat de coalitie een meerderheid van nog maar één zetel overhield.

Corruptieschandaal

Lees ook dit stuk over de dienstplicht voor orthodoxe joden: Bidden verplicht, het leger dienen nu ook

Netanyahu opperde maandag zelf tegenover de leiders van de andere coalitiepartijen het idee om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. “Als het te moeilijk is om wetten aan te nemen, hebben we verkiezingen nodig”, zei hij volgens de krant Haaretz. Zijn coalitiegenoten gingen unaniem akkoord met Netanyahu’s suggestie.

Eigenlijk stonden de verkiezingen uiterlijk in november 2019 gepland. Dat de kiezers wellicht eerder naar het stemlokaal zouden moeten, lag ook in de lijn der verwachting vanwege het corruptieschandaal rond Netanyahu. De politie beval begin december aan de premier te vervolgen. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Peilingen laten volgens persbureau Reuters zien dat hij nog altijd populair is onder de bevolking.

De regering was sinds maart 2015 in functie. Het was het vierde kabinet van Netanyahu, die sinds 2009 premier van Israël is. Eerder bekleedde hij die post ook tussen 1996 en 1999.