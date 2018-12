Gaat overname Sandd de koers van PostNL redden?

De hesjes, koffie en gevulde koeken lagen al bijna klaar, maar toen de rechter half december een streep haalde door de stakingsplannen van vakbond FNV kon de directie van PostNL opgelucht ademhalen. De nieuwjaarskaarten komen, net als de cadeautjes onder de boom, dit jaar zonder stakingsvertraging aan.

De afgewende personeelsacties zijn een meevaller voor PostNL, dat het afgelopen jaar een aantal tegenslagen te verwerken kreeg. Er waren conflicten met de vakbonden, tegenvallende cijfers en een almaar dalende aandelenkoers. Na een maand vol rode getallen op het Damrak dook de koers eind vorige week zelfs onder de 2 euro, wat inhoudt dat het postbedrijf in een jaar tijd de helft van zijn beurswaarde heeft verloren.

Boven dat alles hangt de veelbesproken overname van concurrent Sandd. Al het hele jaar draaien de twee - PostNL met zo’n 75 procent marktaandeel, Sandd met 25 - om elkaar heen. Beide zouden beter af zijn met een samenwerking of fusie, gezien het feit dat het steeds duurder wordt om met twee bedrijven in Nederland post te bezorgen. Het zou flink schelen als al die post straks in één kleur fietstas kan in plaats van twee.

Achter de schermen wordt nog druk gelobbyd om de deal langs toezichthouders en politiek te krijgen. PostNL zou in één klap monopolist worden in een markt waar concurrentie hoort te zijn. Maar, zo zag ook staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) dit najaar in, meer samenwerking is onontkoombaar als we willen dat een brief binnen 24 uur na verzending op de mat ligt. Keijzer heeft de macht om de deal buiten de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om goed te keuren.

Vorige week hintte PostNL in een persbericht er ineens op dat de „consolidatie in de postmarkt” (lees: overname van Sandd) dichterbij was dan gedacht. Volgens analist William Fitzalan Howard van zakenbank Berenberg is dit voor een aantal van de grootaandeelhouders te laat. „Elke dag dat die overname langer duurt, wordt hij minder waard. Tegelijk krimpt het postvolume en wordt het bezorgen voor PostNL duurder. Dat zie je terug in de resultaten, en dat is iets waar beleggers niet vrolijk van worden.”

Voor het aandeel PostNL mocht de hint naar een overname opnieuw niet baten: het verloor vorige week weer 4,8 procent.

Is het wantrouwen van beleggers terecht? Analist Ruben Devos van de Belgische zakenbank KBC zet er vraagtekens bij. „Ik vind het verrassend dat de koers zo sterk blijft zakken. Het ziet er nu naar uit dat de markt een worst case scenario verwacht met nog verdere winstdaling.”

Volgens Devos zijn er naast de overname van Sandd wel degelijk lichtpuntjes voor PostNL en staat het bedrijf er beter voor dan haar concurrenten. „PostNL kan over 2018 een dividend uitbetalen, al moet de cashflow verbeteren om een duurzaam dividend te ondersteunen. Een jaar of drie geleden kon er helemaal geen dividend worden uitgekeerd.”

Ook analist Howard van Berenberg denkt dat het diepste punt bereikt is, mits er geen externe problemen opduiken voor PostNL. „De acties rond Kerst zijn afgewend, maar een nieuwe stakingsronde of slecht nieuws rondom de overname van Sandd kan mogelijk zorgen voor een nieuwe koersdip.”

Ook op de lange termijn zal PostNL-topvrouw Herna Verhagen, die vorige week voor nog eens vier jaar werd aangesteld, moeten laten zien dat PostNL met de toekomst mee kan. Devos hoeft niet lang na te denken waar de kansen liggen: de markt voor pakketjes. „Als PostNL die groei zonder kleerscheuren kan opvangen, zit daar zeker toekomst in”, zegt hij. Collega-analist Howard vult aan: „Van de brieven hoef je het niet te hebben in de postmarkt. Hoeveel krijg jij er nog per week? Ik niet veel.”