Etna barst uit: 130 aardbevingen en ontregeld vliegverkeer

De Etna is maandag uitgebarsten. De hoogste en meest actieve vulkaan van Europa spuwt lava en as uit een nieuwe breuk die ‘s ochtends rond 09.00 uur is ontstaan. Het geologische en seismologische instituut INGV mat volgens het Italiaanse persbureau ANSA in enkele uren tijd zo’n 130 aardbevingen. De meest hevige was in kracht zwaarder dan 4,0.

De gevolgen voor de omgeving lijken vooralsnog mee te vallen. Op de nabijgelegen luchthaven Catania konden enige tijd geen vliegtuigen opstijgen of landen. De eigenaar van een schuilplaats op de vulkaan zegt tegen persbureau AP dat een aantal wandelaars van de vulkaan is gehaald. Gewonden zijn voor zover bekend niet gevallen.

De nieuwe breuk bevindt zich nabij de zuidoostelijke krater van de Siciliaanse vulkaan. De Etna is sinds juli actiever dan normaal. In maart vorig jaar raakten op de berg tien mensen gewond. Zij liepen onder meer hoofdwonden, sneeën en brandwonden op. Onder de gewonden was ook een aantal medewerkers van de BBC. Zij waren bezig met een reportage over verbeterde technieken om vulkanen te monitoren toen ze door de uitbarsting werden overvallen.

