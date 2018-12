Dit jaar zeker tien verschillende wolven gezien in Nederland

In de eerste tien maanden van 2018 hebben minstens tien wolven Nederland bezocht. Twee dieren lijkt voor langere tijd te hebben gevestigd. Dat blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Wageningen, die dit jaar voor het eerst elke drie maanden overzichten uitbrengt van alle bevestigde wolvenwaarnemingen.

De tien wolven zijn allemaal geïdentificeerd aan de hand van DNA-onderzoek, gebaseerd op hun uitwerpselen en op onderzoek van gebeten schapen. De dieren begaven zich onder meer op de Veluwe, in Drenthe en in Friesland. In de meeste gevallen gaat het om wolven uit roedels in Duitsland, die Nederland op een trektocht aandoen.

Op de Veluwe lopen volgens de onderzoekers echter twee wolvinnen rond die zich al langere tijd in het gebied ophouden. Het ene dier was in mei in Friesland, ging vervolgens via Drenthe naar Overijssel en verscheen daarna op de Veluwe. De uitwerpselen van de andere wolvin werd eind augustus voor het eerst aangetroffen, ook op de Veluwe.

Territoriale wolf

Als bij de volgende rapportage blijkt dat de dieren ook in de rest van 2018 nog op Nederlandse bodem zijn gebleven, is dat een belangrijke ontwikkeling: er is dan namelijk geen sprake meer van rondzwervende, maar van zogenoemde ‘territoriale wolven’: dieren die zich langer dan zes maanden gevestigd hebben in Nederland. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop provincies omgaan met de bescherming van wolven en de afhandelingen van de schade als een wolf schapen heeft gedood.

Het is trouwens niet uit te sluiten dat er tot en met oktober ook andere wolven in Nederland geweest zijn, zegt een woordvoerder van Wolven in Nederland. De natuurorganisatie, die helpt bij de wolveninventarisatie, krijgt veel meldingen binnen. Die zijn vaak lastig te verifiëren, bijvoorbeeld als het om een foto van lage kwaliteit gaat. “Maar het kunnen er ook meer dan tien zijn geweest”, aldus de woordvoerder.

Het aantal meldingen door boeren van doodgebeten schapen ligt dit jaar aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. Bij12, de instantie die dergelijke schade namens de provincies vergoedt, kreeg tot nu toe 39 claims binnen. In 26 gevallen staat vast dat een wolf de boosdoener was. Vorig jaar ging het nog om acht bevestigde claims. In 2015 keerde de wolf na een afwezigheid van circa 150 jaar terug in Nederland.