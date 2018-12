Costa Ricaanse vissers gered na twintig dagen op zee

Twee Costa Ricaanse vissers zijn vrijdag gered nadat zij twintig dagen in de Caribische zee tussen Jamaica en Cuba hadden rondgedreven. Een Amerikaans cruiseschip dat onderweg was naar Cuba stuitte per toeval op de mannen en bracht ze in veiligheid. Dat laat een medewerker van de rederij weten.

De twee vissers vertrokken op 1 december vanaf Puerto Limón in het oosten van Costa Rica. Even voor de kust hingen zij hun netten uit en gingen zij slapen. Bij het ontwaken bleek dat zij door de harde wind ver de Caribische zee op waren gedreven. Hun poging om terug naar de kust te keren mislukte doordat de brandstof van de motor opraakte. De vissers hadden voor maar zeven dagen rantsoen en weinig water.

Toeval

Na bijna drie weken kwam het cruiseschip de Empress of the Seas toevallig langsvaren. Het schip was was van route veranderd vanwege een storm. Toen het schip richting Jamaica voer, kwam het de sterk verzwakte vissers tegen. Een van de vissers kon zelfs niet meer lopen en moest het cruiseschip op worden gedragen.

Meteoroloog James van Fleet, werkzaam bij het bedrijf dat cruiseschepen als de Empress of the Seas exploiteert, schrijft in een update op zijn instagramprofiel dat de twee vissers goed zijn opgevangen, medische zorg hebben gehad en nu terug zijn in Costa Rica.

Dit is de locatie (bij benadering) waar de vissers werden gevonden: