Coca-Cola wint ‘Gouden Windei’ voor meest misleidende product

Glaceau-smartwater is maandagochtend uitgeroepen tot het meest misleidende product van 2018. Daarmee wint fabrikant Coca-Cola opnieuw de jaarlijkse publieksverkiezing het Gouden Windei van voedselwaakhond Foodwatch. Consumenten konden stemmen op een shortlist met misleidende producten.

Het product wordt op de verpakking omschreven als ‘crisp water’ (fris water) en ‘geïnspireerd door wolken’. Gebakken lucht, zegt Foodwatch bij de uitreiking. “Het is feitelijk gewoon heel duur water. Per slok tot vijf keer duurder dan ander mineraalwater in de supermarkt. Als je het vergelijkt met kraanwater is het pakweg duizend keer duurder en even gezond.” Ook stoort Foodwatch zich aan het grootschalige gebruik van wegwerpplastic door Coca-Cola.

Shortlist

Met ruim 12.000 stemmen was er dit jaar minder belangstelling voor de verkiezing in vergelijking met voorgaande jaren. In 2014, toen Coca-Cola de verkiezing won met het zoete kinderdrankje Capri-Sun, kozen meer dan meer dan 26.000 consumenten uiteindelijk de ‘winnaar’. Een pakje Capri-Sun van 200 ml bevatte bijna vijf suikerklontjes. Vorig jaar werd Goudeerlijk boerenmaïsbrood van Jumbo (gebakken zonder maïsmeel) verkozen uit ruim 15.000 stemmen.

Op de tweede plaats eindigde dit jaar Venco honingdrop, dat ongeveer 150 keer zoveel suiker bevat als honing. Derde werd Cullinella olijfolie van Aldi, dat voor bijna 80 procent uit andere oliën bestaat. Verschillende producenten, waaronder Aldi, hebben aangegeven hun product aan te gaan passen.