BMW krijgt boete in Zuid-Korea vanwege verdoezelen brandgevaar

BMW heeft maandag in Zuid-Korea een boete opgelegd gekregen van 11,2 miljard won (8,7 miljoen euro). De Duitse autofabrikant trad onvoldoende op nadat eerder bleek dat een groot aantal dieselauto’s het risico loopt in brand te vliegen vanwege technische problemen. Dat meldt persbureau AP.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport concludeert na een onderzoek van vijf maanden dat BMW deze problemen opzettelijk wilde verhullen. Nadat ongeveer veertig auto’s in brand waren gevlogen had het bedrijf eerder een groter aantal brandgevaarlijke voertuigen moeten terugroepen. Zuid-Korea is hierom naast de boete ook een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de automaker.

Het gaat om een probleem in het zogeheten EGR-systeem, dat eerder dit jaar aan het licht kwam. Het EGR-systeem (Exhaust Gas Recirculation) is onderdeel van de aandrijving en is bedoeld voor de beperking van de uitstoot van stikstofoxiden. Het bevat een koeler die in bepaalde gevallen koelvloeistof kan lekken. Dat kan gaan smeulen wanneer de voertuigen langere tijd op hoge snelheid rijden.

Grote terugroepactie

In augustus en oktober riep BMW vanwege dit probleem wereldwijd zo’n 1,6 miljoen dieselauto’s terug, waaronder ruim 27.000 in Nederland.

In Zuid-Korea heeft BMW excuses aangeboden. Het bedrijf reageerde niet rechtstreeks op de beschuldiging van het ministerie dat het de problemen doelbewust genegeerd zou hebben. “De BMW Groep werkt samen met het lopende onderzoek en is vastbesloten om het probleem op te lossen”, schrijft BMW in een verklaring.