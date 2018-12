29 doden bij gewelddadige aanval in Kabul

Bij een aanval op een overheidsgebouw in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandag zeker 29 doden gevallen. Het dodental kan stijgen nu hulpdiensten toegang hebben tot het getroffen pand, schrijft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter. Er vielen volgens hem minstens twintig gewonden.

Doelwit van de aanval was een gebouw van de Afghaanse sociale dienst in een wijk in het oosten van de stad, schrijft persbureau AP. De aanval begon met een zelfmoordaanslag met een bomauto.

Daarna drongen drie bewapende terroristen het gebouw binnen en maakten daar meer slachtoffers. Er brak een schietpartij uit, die zo’n acht uur duurde. Alle drie daders vonden daarbij de dood, schrijft het persbureau. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden 357 mensen uit het gebouw geëvacueerd door toegesnelde hulpdiensten.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar zowel de Talibaan als groepen gelieerd aan IS hebben eerder vergelijkbare aanvallen gepleegd.

Volgens bronnen in het Pentagon trekken de Verenigde Staten hun troepenmacht in Afghanistan terug. Het zou aanvankelijk gaan om de helft van de gelegerde militairen. Eerder maakte Trump bekend troepen zich terug te trekken uit Syrië. Minister van Defensie James Mattis stapte daarna op uit onvrede over het defensiebeleid van Trump.