Peter Bosz nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

De Nederlandse Peter Bosz is aangesteld als nieuwe trainer van de Duitse voetbalclub Bayer Leverkusen. Dat meldt de ploeg uit de Bundesliga online. Bosz (55) was eerder trainer van onder meer Ajax en Borussia Dortmund. Hij gaat op 4 januari aan de slag bij zijn nieuwe Duitse club.

Bosz heeft volgens een bericht op de website van de club een contract getekend tot en met juni 2020. Hendrie Krüzen wordt zijn assistent, net als bij de vorige clubs waar Bosz trainer was.

Zijn voorganger Herrlich was sinds de zomer van 2017 coach van de ‘Werkself’, zoals Leverkusen in de Duitse volksmond ook wel wordt genoemd. Herrlich eindigde vorig seizoen in de Bundesliga als vijfde met de club. Dit seizoen ging het echter beduidend minder. Leverkusen leed al zeven nederlagen en staat momenteel negende in de Duitse competitie.

‘Aanvallend, snel en inspirerend voetbal’

Bosz maakte vooral naam met Ajax. Met die club haalde hij in 2017 de finale van de Europa League. Dat leverde hem een overstap naar Borussia Dortmund op. Daar begon hij nog goed, maar al snel zakte de Duitse topclub weg. Na vijftien wedstrijden vond Borussia Dortmund zich zelfs terug op een teleurstellende zevende plek in de Bundesliga. Bosz werd ontslagen. Ook doordat zijn ploeg niet wist te overleven in de Champions League.

In het bericht op de website van Bayer Leverkusen zegt de technisch directeur van de club, Simon Rolfes, dat Bosz voor “aanvallend, snel en inspirerend” voetbal staat. De leiding van de Duitse club gaat ervan uit dat Bosz de talenten van de club beter kan maken en meer uit de huidige spelersgroep kan halen. Bosz zat na zijn eigen ontslag vorig najaar bij Borussia Dortmund al iets meer dan een jaar zonder werk.