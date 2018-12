Opera Zwanenmeer voor kinderen is een voltreffer: eenvoudig, maar goed gebracht

Scène uit ‘Zwanenmeer’ door Holland Opera. Foto Ben van Duin

Jeugdopera Zwanenmeer door Holland Opera (6+). Regie: Simon van der Geest. Regie: Joke Hoolboom. Met Charlotte Houberg en Ekaterina Levental (zang en harp), Heleen Knoops (viool), Gerda Marijs (cello), Diederik Ornee (klarinet). Gezien: 22/12 Veerensmederij Amsersfoort. Aldaar t/m 6 januari. Inl: hollandopera.nl ●●●●●

Jaarlijks met Kerst brengt Holland Opera, in 2010 opgericht als het eerste jeugdoperahuis van Europa, een familievoorstelling in de Amersfoortse Veerensmederij. Zo passeerde al het vermakelijke Roodhapje (2015), dat demonstreerde wat goede kinderopera inhoudt: eenvoud, herkenbaarheid, eenvoudige plot, aansprekende muziek én makersvakmanschap. En na Meermeisje (2017, vanaf februari in reprise) komt Holland Opera nu met Zwanenmeer, waarvoor kinderboekenschrijver Simon van der Geest een nieuwe tekst schreef, een inhoudelijk vrije mix van Andersen (De Wilde Zwanen), Assepoester en Tsjaikovski (Zwanenmeer).

Goed libretto

Zwanenmeer is opnieuw een voltreffer, waarmee is bewezen dat een goed libretto, ook voor jeugdopera, cruciaal is. Ook Van der Geest houdt het simpel: een koning op vrijersvoeten (de zoetgevooisde Niek Idelenburg) zoekt een vrouw. Wie te kiezen, de geraffineerde Azalea (Ekaterina Levental) met haar toverharp of haar meer alledaags bijzondere zusje Elize (Charlotte Houberg)? De koning aarzelt („player!” smalen de kinderen in het publiek), en Azalea strooit zand in de machine door de zeven overige zusjes in zwanen te veranderen. Elize kan ze alleen redden door zwijgend van brandnetel („au!”) hesjes voor ze te breien. Eind goed al goed: de schattige zusjes muteren weer in meisjes en Elize slaat haar stukgebreide handen dankbaar om de robuuste hals van de koning.

Bekijk hier de trailer:



Zwanenmeer heeft drie troeven. De eerste is het zingende septet van Amersfoortse meisjes die, hun ongeschoolde stemmen versmolten tot een goed koortje, duidelijk maken dat muziektheater magisch is, maar ook iets voor iedereen. De tweede is het arrangement. Tsjaikovski bewerken voor viool, cello, klarinet en harp – ja, dat werkt, waarschijnlijk juist omdat ook het origineel zo sterk melodisch is. Bijkomend voordeel: het went de oortjes aan het timbre van kamermuziek. Derde troef is het laagdrempelige, dramaturgisch slimme libretto. Het biedt een fijne combinatie van tumultueuze tweespraken en contemplatieve solostukjes en doet glimlachen om zinnen als „kom dansen, pak je kansen!” en „ik ruik naar honing, ik wil een kroning!”. Ruim vijftig minuten vliegen voorbij.