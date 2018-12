Negen doden door brand in Russische mijn

Negen mensen zijn om het leven gekomen door een brand in een mijn bij de plaats Solikamsk, meldt het Russische persbureau TASS. De brand brak zaterdag uit tijdens onderhoudswerkzaamheden in de kalimijn.

Reddingswerkers troffen de lichamen van de slachtoffers verspreid aan in de mijn, aldus lokale autoriteiten van de regio Perm die op zo’n 1.500 kilometer ten oosten van Moskou ligt. Acht mijnwerkers konden op tijd en ongedeerd uit de mijn komen. De groep van negen die het niet overleefde zat in een ander gedeelte vast waar het vuur de uitgang blokkeerde. Zij bevonden zich op 340 meter diepte.

Het is nog onbekend waardoor de brand is ontstaan. De lokale Russische Onderzoekscommissie begint een strafrechtelijk onderzoek naar het dodelijke ongeluk. Dat is een gebruikelijke procedure bij mijnongelukken om te achterhalen of veiligheidseisen overtreden zijn.