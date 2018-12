Meer baby’s geboren in gezin met alleenstaande moeder

Er worden in Nederland steeds meer baby’s geboren in eenoudergezinnen. In 2017 werden vijftienduizend baby’s geboren bij een alleenstaande moeder, 9 procent van alle levendgeboren kinderen. Dat is drie procentpunt meer dan aan het begin van deze eeuw, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verder valt op aan de nieuwe cijfers van het CBS dat ouders van pasgeboren baby’s steeds minder vaak getrouwd zijn. Tot het midden van de jaren zeventig werden bijna alle baby’s geboren bij een getrouwde moeder, maar in de jaren daarna is een dalende trend ingezet. In 2010 kwam 58 procent van de pasgeboren baby’s terecht bij een gehuwd stel. Vorig jaar is dat verder gedaald naar 55 procent. Vanaf 2010 worden hierbij ook de moeders met een geregistreerd partnerschap meegeteld.

Urkers trouwen eerst

De verschillen per gemeente zijn groot. Zo is het in Urk en Staphorst zeer gebruikelijk om te trouwen voordat er begonnen wordt aan kinderen: 95 procent van de moeders is hier getrouwd. Tegenover 40 procent van de moeders in Heerlen, Boxmeer en Rijnwaarden.

Gezinnen met twee kinderen zijn het meest gangbaar in Nederland. Ruim de helft van alle moeders heeft twee kinderen. 42 procent van de baby’s wordt als eerste kind geboren en 38 procent met één broer of zus. Ongeveer 5 procent van alle baby’s komt terecht in een gezin met drie of meer broers of zussen.