Het jaar 2018 in interviews

Ook dit jaar klonk het weer absurd om ergens in april al na te denken over de kerst- en nieuwjaarskranten. Maar omdat we dit weekend wilden uitpakken met een uitzonderlijke interviewbijlage was het goed om ruim een half jaar geleden goed na te denken over de opzet daarvan. En kijk eens wat een weelde:

Lamyae Aharouay en Petra de Koning volgden een jaar lang de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra. Ze schreven een verhaal over gaten in zijn sokken, verbrande politici en Nederlanders die bij lange na niet zo progressief zijn als ze graag willen denken dat ze zijn.

Thijs Niemantsverdriet maakte van de nieuwe Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ‘zijn’ eindejaarsproject. Zijn beeld? “Een geprononceerde politica die graag wil veranderen in een verbindende bestuurder boven de partijen. Soms lukt dat wonderwel, soms ook niet. Dan wordt ze overmand door haar scherpe tong - of geconfronteerd met uitspraken uit haar Haagse verleden.”

Marjoleine de Vos voelde perfect aan hoeveel lezers van NRC (ook ikzelf behoor tot die groep) al een paar jaar lang het eind van hun zondagmiddag beleven: gezellig Podium Witteman kijken. Onlosmakelijk aan het programma verbonden: de zes jonge mensen van Fuse.

Bart Hinke ging dan weer praten met een van de Nederlanders die wel op het WK Voetbal in Rusland was: scheidsrechter Björn Kuipers. Over lof, kritiek en bedorven filet americain.

Presentatrice Nadia Moussaid. Foto Andreas Terlaak

Lineke Nieber interviewde Nadia Moussaid, u weet wel: de vrouw die afgelopen zomer op een erg indrukwekkende manier Eva Jinek verving. “Ik dacht fuck it. ik ga gewoon een risico nemen. Ik wil de wereld in.”

Alle andere interviews, van André Hazes en Maarten van der Weijden tot Lilian Marijnissen en Hans Klok, vindt u hier. Om van te genieten tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen.