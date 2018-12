Belgische kernreactor Doel 4 langer uitgeschakeld

De Belgische kernreactor Doel 4, vlak bij de grens met Nederland, blijft zeker tot aan het einde van dit jaar uitgeschakeld. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. Exploitant Engie Electrabel legde de reactor vrijdag gecontroleerd stil na een probleem met een verstopte filter. Voor een stroomtekort hoeft België volgens de Vlaamse televisiezender VRT voorlopig nog niet te vrezen.

Doel 4 was vorige week juist net weer opgestart, nadat de kerncentrale afgelopen maanden ook al had stilgelegen voor onderhoud. Doel 4 werd afgelopen zomer uitgeschakeld vanwege betondegradatie.

Ook twee andere reactoren langer uitgeschakeld

Engie Electrabel verzekerde zaterdag dat er geen gevaar bestaat voor de veiligheid. Reactor Doel 4 zal op zijn vroegst op 31 december weer actief zijn.

Dinsdag werd al bekend dat ook twee kleinere reactoren van de kerncentrale in Doel langer uitgeschakeld blijven dan eerder was aangekondigd. Doel 1 blijft tot 15 maart stilliggen in plaats van tot eind januari, Doel 2 is tot eind januari niet actief. De reactoren liggen stil vanwege complexe werkzaamheden. Bij een inspectie van reactor 1 bleek dat er iets moest gebeuren aan het reservekoelwatersysteem. Uit voorzorg wordt ook het systeem van reactor 2 onder handen genomen.

Dit betekent dat tot het einde van het jaar vijf van de zeven Belgische kernreactoren zijn uitgeschakeld: drie grote (Doel 4, Tihange 3 en Tihange 2) en twee kleine (Doel 1 en 2).

‘Dit jaar geen stroomtekort’

Toch lijkt een stroomtekort de rest van dit jaar onwaarschijnlijk, legt energie-expert Luc Pauwels uit op de website van de VRT. Dat komt doordat het Kerstvakantie is en het bedrijfsleven daardoor minder energie verbruikt. Maar na de vakantie groeit in januari de kans op een elektriciteitstekort wel weer, indien geen van de nu uitgeschakelde kernreactoren terugkeren op het net.

België is een van de meest ‘nucleaire’ landen ter wereld: in 2017 maakte kernenergie bijna 60 procent uit van de totale elektriciteitsproductie. Dat is al het geval sinds het land vol overtuiging voor kernenergie in plaats van steenkool koos. Begin deze eeuw besloot België kernenergie af te bouwen. Maar daarvan is tot op heden weinig terecht gekomen. Het nucleaire aandeel in de energieproductie is sinds 1997 niet significant gedaald.

