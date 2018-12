740 kinderen nog in Nederland na afwijzing kinderpardon

In Nederland verblijven 740 kinderen zonder verblijfsvergunning wier verzoek voor een kinderpardon is afgewezen. Een deel van hen, 130 kinderen, hebben nog een beroeps- of bezwaarprocedure lopen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid zondag naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

Het is voor het eerst dat bekend is hoeveel kinderen die zijn afgewezen voor het kinderpardon nog in Nederland zijn. Deze kinderen wonen allemaal meer dan vijf jaar in Nederland, aldus de NOS.

In totaal werden 1.400 minderjarige asielzoekers tussen 2013 en mei 2018 afgewezen voor een van de twee regelingen van een kinderpardon. Tachtig van hen zijn aantoonbaar vertrokken en van 180 kinderen is niet duidelijk waar ze zijn. Ook kregen 400 kinderen alsnog een verblijfsvergunning op humanitaire gronden, bijvoorbeeld als een familielid een verblijfsvergunning kreeg.

Lili en Howick

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children berekende eerder dat in Nederland zo’n 400 zogeheten gewortelde kinderen wonen. Dat zijn kinderen die al vijf jaar of langer in Nederland wonen. Dat aantal blijkt nu met 740 een stuk hoger te liggen.

Afgelopen jaar kwam het kinderpardon meerdere malen onder vuur te liggen. De dreigende uitzetting van de Armeense kinderen Lili en Howick leidde tot maatschappelijk protest. Op het laatste nippertje kregen ze alsnog een verblijfsvergunning. Televisiemaker Tim Hofman voert sinds november actie voor “een kinderpardon dat wel werkt”. Hij verzamelde met zijn YouTube-pamflet Terug naar je eige land meer dan 250.000 handtekeningen.

