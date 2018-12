Tsunami Indonesië: zeker twintig doden

Bij een tsunami in Indonesië zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. De vloedgolf overspoelde op zaterdagavond rond half tien lokale tijd stranden bij de Straat van Soenda, tussen de eilanden Java en Sumatra. Dat meldt persbureau Reuters.

Er raakten ook zeker 165 mensen gewond bij de tsunami en er zijn nog een onbekend aantal mensen vermist, maakten overheidsdiensten bekend. Het aantal slachtoffers zal vermoedelijk nog oplopen. Op sociale media zijn beelden te zien van mensen die in het donker wegvluchten van het water dat het strand overspoelt.

Lees ook: Nepnieuws op bestelling in Indonesië.

Vulkanische activiteit

Nooddiensten onderzoeken of de vloedgolf veroorzaakt is door aardverschuivingen onder water door activiteit van de vulkaan Anak Krakatau, meldt de BBC. In de afgelopen jaren barstte deze vulkaan al regelmatig uit en de huidige activiteit vindt plaats sinds juni dit jaar.

Het hoofd van de afdeling communicatie van rampenbestrijdingsdienst BNPD van Indonesië plaatste een video waarin de ravage zichtbaar is.

Sutopo_PN Sutopo Purwo Nugroho Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. https://t.co/6f7buuoD5Y 22 december 2018 @ 23:05 Volgen

Natuurgeweld

In Indonesië komen vaker aardbevingen en tsunami’s voor, aangezien het gelegen is op de Pacifische Ring van Vuur. Eind september werd het eiland Sulawesi getroffen door een reeks aardbevingen en een tsunami, waarvan het dodental tot boven de tweeduizend is opgelopen. Honderdduizenden mensen raakten hun huizen kwijt.

Niet lang daarna vielen er opnieuw doden bij een aardbeving bij het eiland Java.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.