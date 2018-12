PSV winterkampioen door winst op AZ

PSV gaat als koploper van de eredivisie de winterstop in. De ploeg van trainer Mark van Bommel won in Eindhoven tegen AZ de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar met 3-1. PSV sluit de eerste seizoenshelft zo af met 48 punten uit zeventien duels.

De Eindhovense ploeg, die alleen bij Feyenoord verloor en verder alle competitiewedstrijden in winst omzette, heeft nu vijf punten meer dan Ajax. De Amsterdammers sluiten 2018 zondag af bij FC Utrecht en kunnen hun achterstand dan weer terugbrengen tot twee punten.

AZ kwam na een kwartier op voorsprong via Mats Seuntjens. Steven Bergwijn trok de stand gelijk en kort na rust zette Michal Sadilek, die al vroeg in het veld was gekomen voor Gastón Pereiro, de thuisclub op 2-1. Hirving Lozano besliste het duel in de slotfase uit een strafschop.

Vroege wissel

Trainer Mark van Bommel hielp ‘zijn’ PSV tegen AZ terug in de wedstrijd met de vroege wissel van Pereiro voor Sadilek. “Voor Gastón is dat natuurlijk heel wrang, maar dit hoort erbij. Ik had wel tot de rust kunnen wachten, maar soms moet je zulke beslissingen gelijk nemen”, zei Van Bommel bij FOX Sports.

Pereiro, die als vervanger van de geschorste Pablo Rosario weer eens een kans in de basis kreeg, liep mokkend naar de bank. “Maar hij begrijpt het wel, hoor”, aldus Van Bommel. “We hebben al even samen gezeten, maar ik hoefde het hem niet eens uit te leggen. Hij zei: ik snap het trainer. Het liep niet en we moesten tactisch iets anders doen. Het was niet omdat hij slecht speelde.”

Uitgerekend Sadilek zette PSV kort na rust op voorsprong door de 2-1 binnen te tikken. “Mooi voor hem”, aldus Van Bommel. (ANP)