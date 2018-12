Oppositieleider: 22 doden bij protesten in Soedan

Bij de protesten die afgelopen week in Soedan plaatsvonden zijn 22 burgers omgekomen. Dat heeft oppositieleider Sadeq al-Mahdi tegen persbureau AFP gezegd. Internationale persbureaus melden dat op zaterdag, de vierde opeenvolgende dag, opnieuw demonstraties worden gehouden in Soedanese steden.

In onder meer de steden Al-Gadaref en Atbara, beide in het oosten, gingen vanaf woensdag duizenden burgers de straat op. Ze demonstreerden tegen de armoede en inflatie in het land. Directe aanleiding is de verhoging van de broodprijs.

Tijdens de protesten werd hard opgetreden door de militaire politie van Soedan. Die zette op vrijdag traangas in tegen de demonstranten. Volgens Amnesty International is met scherp geschoten en zijn ook veel mensen gearresteerd. Het internet zou volgens demonstranten zijn afgesloten zodat zij zich moeilijker kunnen organiseren.

Volgens al-Mahdi zijn de afgelopen dagen “22 martelaren” omgekomen. Vrijdag schreven internationale persbureaus dat er acht doden waren gevallen.

Brood gesubsidieerd

“Deze beweging is legaal en begon door de verslechtering van de economische en sociale situatie in Soedan”, zei al-Mahdi zaterdag over de protesten. De politicus is de laatste democratisch gekozen leider van het land. De huidige president Omar al-Bashir wierp zijn regering in 1989 omver in een coup. Al-Mahdi keerde woensdag - na bijna een jaar in ballingschap te hebben geleefd - terug naar Soedan.

Afgelopen woensdag, de eerste dag van protesten, werd in het noorden een kantoor van de regeringspartij in brand gestoken. Daarop werd de noodtoestand in het land uitgeroepen. Zowel brood als benzine worden gesubsidieerd door de overheid. De inflatie ligt in Soedan inmiddels op 70 procent.