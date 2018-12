Nu al meer illegaal vuurwerk ingenomen dan vorig jaar

Hoewel het nog kerst moet worden, is er dit jaar al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2017. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag in de Vuurwerkbarometer 2018, die wekelijks wordt bijgewerkt.

Tot en met de laatste dag van 2017 onderschepte de politie in totaal 40.382 kilo illegaal vuurwerk. In 2018 was dat al twee weken voor het einde van het jaar bereikt. Vooral in de tweede week van november had de politie flink beet: tussen 12 en 18 november werd 12.712 kilo gevonden.

Online verkoop aan banden

Naast het opsporen van het vuurwerk zelf, richt de politie zich ook op de online handel in verboden knalvuurwerk. Begin deze maand werden vier Poolse webshops offline gehaald. Het OM wil tweeduizend consumenten vervolgen die verboden vuurwerk zouden hebben besteld.

Het OM waarschuwt dat onruststokers tijdens Oud en Nieuw harder worden aangepakt dan normaal. Op geweld tegen hulpverleners kan de strafeis twee keer zo groot uitvallen, aldus het OM.

Lees ook: Wordt het een verbod, een show of toch een enquête? Gemeenten moeten het dit jaar zelf regelen

Dit jaar zijn in steeds meer steden vuurwerkvrije zones ingericht, met name in grote steden. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid hiervoor dit jaar bij gemeenten zelf gelegd.