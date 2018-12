Niemand rook iets in het dorpshuis

De kerstconcerten zijn afgelast. De biljartvereniging speelt elders. Het dorpshuis van Krabbendijke is tot nader order gesloten nadat de politie er tien dagen geleden een hennepkwekerij ontdekte, verstopt onder het podium. Waar elke zondag de gelovigen van de protestants-christelijke ontmoetingsgemeente bij gebrek aan een eigen gebouw ter kerke gaan, hebben bijna vijfhonderd plantjes gestaan. De kruipruimte onder het podium kon worden betreden via een gat onder een kleine, optilbare trap. „Ik hoorde het van een journalist”, zegt Kees Geuze, secretaris van de ontmoetingsgemeente, aan de voordeur van zijn huis, op luttele meters afstand van dorpshuis De Meiboom. „Ik was zeer verbaasd.” De kerk komt nu samen in het naburige Rilland.

Bewoners bespreken de kwestie met een mengeling van afkeuring en opwinding. Zo veel spannends gebeurt er doorgaans niet in Krabbendijke, een dorp op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland. „Er worden vaker hennepkwekerijen aangetroffen, maar nu dit zo brutaal gebeurt in een publieke ruimte waarvan de gemeente eigenaar is, komt het wel erg dichtbij”, zegt burgemeester José van Egmond (CDA). Dat er hennep onder het podium stond waar dit jaar alle lijsttrekkers en de burgemeester een verkiezingsdebat hielden voor de raadsverkiezingen, is „wrang”, zegt Maarten Both, fractievoorzitter van veruit de grootste partij in Reimerswaal, de SGP. „Heel vervelend.”

Vogeltentoonstelling

In het dorp gonst het van de geruchten. Voor de jeugd, die wat bij elkaar klit in een muziekkiosk aan de Dorpsstraat, is het een fraaie afleiding. „Jaaaaaaaaaaaaaa”, joelen ze als de vondst ter sprake komt. „Wel jammer”, zegt een van hen serieus. „Nu moeten we ergens anders naar de kerk.” Nonchalant rolt hij een sigaret en steekt er de brand in.

Woensdag werd de beheerder van het dorpshuis, Kees, aangehouden. „Tijdens het onderzoek zijn er verdenkingen gerezen richting de beheerder”, meldt de politie.

De beheerder van De Meiboom wordt in zijn werk bijgestaan door zijn gepensioneerde ouders. „Wij begrijpen er niets van”, zegt vader Harry, thuis aan de voordeur. Hij komt bijna dagelijks in het dorpshuis. „Wij hadden het de avond ervoor nog helemaal schoongemaakt. Er was een vogeltentoonstelling geweest en dan zit je met al dat stof en die veren. We hebben gestofzuigd en glazen gewassen. Daarna hebben we de kerstversiering opgehangen. En de volgende ochtend hoor ik ineens dat er hennepplantjes zijn ontdekt.”

Wat volgde was een stroom reacties die niet allemaal positief waren. „Ik werd er niet goed van. Ik durfde mijn huis niet meer uit”, zegt moeder Betsie. Of hun zoon er iets mee te maken heeft? Vader zet grote ogen op. „Hij is daar te onhandig voor. Hij kan nog niet eens een lamp indraaien.” Moeder: „Als de gemeente het dorpshuis sluit, is mijn zoon zijn baan kwijt. En hij heeft een gezin met drie kinderen.”

De vraag is hoe lang er in het dorpshuis al hennep groeide. Burgemeester Van Egmond: „Dat kan geen jaren zijn geweest. Wij kregen een niet-pluis-gevoel door de hoge energierekening dit jaar. Daarom zijn we in actie gekomen en hebben we een controle uitgevoerd.”

Purschuim

De ouders van de beheerder twijfelen aan deze lezing. Moeder: „Het gebouw is niet goed geïsoleerd en verbruikt al jaren veel energie.” Vader: „Ik hoorde dat de stroom vóór de meterkast was afgetapt. Als dat klopt, kan de rekening niet door die plantjes hoger zijn.”

Merkwaardig is dat de talloze gebruikers van het dorpshuis nooit iets hebben gemerkt, niets geroken bijvoorbeeld. „Terwijl ik bij verkiezingen vaak voorzitter van het stembureau ben en de stembiljetten na afloop op de vloer van het podium leg”, zegt Marien Weststrate, fractievoorzitter van Leefbaar Reimerswaal. De roosters van de kruipruimte waren gedicht met purschuim. „Dat heeft God waarschijnlijk gedaan”, meesmuilt Weststrate, niet gelovig, anders dan veel anderen hier.

Weststrate vindt dat de beheerder ontslagen moet worden, en dat het dorpshuis drie maanden dicht moet, wat gebruikelijk is bij panden waar drugs worden aangetroffen. „Gelijke monniken, gelijke kappen.” Verenigingen kunnen best elders worden gehuisvest. „Laat de gemeente de maatschappelijke schade verhalen op de veroorzaker.” Hij wil de beheerder niet meteen beschuldigen maar wijst er wel op dat die de sleutel aan veel verenigingen gaf. „En er werden ook regelmatig Turkse bruiloften gehouden.” Bedoelt hij dat Turken erachter zitten? „Ik beschuldig niemand.”

„Het is zo gemakkelijk met de vinger te wijzen”, zegt Kees Geuze van de ontmoetingskerk. „Als mensen zeggen dat de beheerder het heeft gedaan, wat zegt dat dan? Misschien is hij wel afgeperst door criminelen.”

De beheerder zelf reageerde kort voor zijn aanhouding per e-mail op vragen van NRC. „Ik kan je helaas ook niks meer vertellen, er is mij ook nooit iets opgevallen.”