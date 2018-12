Fietser moet schadevergoeding betalen nadat hij zijn maatje dood achterliet

De man die in juli 2015 zijn fietsmaatje dood had achtergelaten in het bos zonder iemand in te lichten, is veroordeeld tot schadevergoeding van 5.000 euro. Volgens de rechtbank in Limburg is sprake van een ‘onrechtmatige daad’: het niet-inlichten waarmee je nabestaanden de kans ontneemt waardig afscheid te nemen van hun zoon.

het interview met de oudersvan Henk van Gulik

Het tweetal ging op een hete zomerdag met mountainbikes off road de Vaalserberg af. Henk van Gulik kwam net over de grens met Duitsland ten val en overleed ter plekke. Twee dagen later werd hij gevonden door een wandelaar, zijn lichaam deels ontbonden door de volle zon.

De 30-jarige Henk werd aangetroffen met ontbloot bovenlijf en zonder fiets en tas. Die bleken door de fietsvriend te zijn teruggebracht naar zijn woning in Venlo. Vrijwel gelijktijdig vond een boer in de buurt een helmcamera waarop het ongeluk was vastgelegd.

Het fietsmaatje liet niets meer van zich horen en de ouders van Henk bleven met vragen achter: waarom was hij weggereden en, volgens zijn eigen zus, diezelfde avond aangeschoven bij een barbecue? Waarom had hij de fiets en kleding van Henk meegenomen en de helmcamera verderop weggegooid?

De ouders deden aangifte maar justitie in Duitsland, die het onderzoek leidde, concludeerde destijds dat het fietsmaatje niet kon worden vervolgd: Henk was niet in hulpeloze toestand achterlaten, hij zou al dood zijn geweest. En ‘niet melden’ is geen misdrijf of overtreding in strafrechtelijke zin. Voor deze uitzonderlijke zaak was het strafrecht niet geschikt.

De ouders van Henk wendden zich vervolgens tot de burgerrechter in Nederland en die stelde hun afgelopen donderdag in het gelijk, werd deze zaterdag bekend. De rechter legde de jongen een schadevergoeding op van 5.000 euro. De ouders zijn „blij met het vonnis”, vertellen ze in een reactie, dit voelt voor hen „als gerechtigheid”. Al zal het nog een klus worden om het fietsmaatje op te sporen, hij heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats. De ouders hopen dat een deurwaarder de jongen kan traceren.