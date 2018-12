De naam die je brein fluistert

‘Hoe heet die actrice ook alweer, die in die bikerfilm met Peter Fonda speelt? Nee niet Easy Rider, die eerdere.” „Wild Angels?” „Precies! Maar nu die actrice. Nee niet Nancy Sinatra. Ja, weet ik, die speelde ook mee, maar ik bedoel die andere.”

Het is moeilijk je een naam te herinneren die je kwijt bent, want je weet niet hoe dat moet. Soms schiet zo’n naam opeens in je hoofd, vaak als je er niet verdacht op bent. Maar meestal capituleer je, je pakt je telefoon en je tikt cast wild angels in het zoekvenster. Binnen vijf seconden weet je het: Diane Ladd!

Vaak probeer ik er toch op eigen kracht achter te komen. Heel interessant zijn de vage boodschappen die je brein je stuurt als je op zoek bent. Je krijgt namen door waarvan je weet dat ze niet kloppen, maar die er wel iets mee te maken hebben.

Zo probeerde ik laatst op de naam van een actrice te komen die in twee films van David Lynch speelt. De naam Linda Gray kwam naar boven. Dat was fout, dat wist ik, maar het was het beste wat ik had. Het was natuurlijk Laura Dern.

Een heel andere naam, maar het ritme is hetzelfde, hun beider voornamen beginnen met een L en die r in hun achternaam is heel prominent. Ze is trouwens de dochter van Diane Ladd.

Maar wie is Linda Gray dan? Zij bleek ook een filmster te zijn, ze heeft Sue Ellen gespeeld in Dallas, die tv-serie uit de jaren tachtig.

Ik probeerde me de andere acteurs uit Dallas te herinneren. Wie speelde hoofdpersoon JR? Ik schreef op: Billy Hackstein. Het was Larry Hagman. Die y en dat Ha had ik goed, en eigenlijk ook die k-klank. Wie speelde die moeder? Ik kwam niet verder dan Maria Dolores, maar ik wist vaag dat ze nóg een naam had. Barbara Bel Geddes was het juiste antwoord. Dat ar in haar voornaam en dat es in haar achternaam klopten. En Bobby? Die wist ik om de een of andere reden: Peter Dufay. Het bleek Patrick Duffy te zijn.

Zo werkt je brein blijkbaar. Het doet zijn best, maar het lijkt alsof ze daar door een dichte deur woorden naar elkaar fluisteren. En dat er dan iemand schouderophalend zegt: het klonk als Doreen Plath.