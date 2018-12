Britse oud-politicus en diplomaat Paddy Ashdown (77) overleden

Paddy Ashdown, de voormalige partijleider van de Britse Liberal Democrats, is zaterdagavond op 77-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Zijn partij maakte het overlijden zaterdagavond bekend. Naast politiek leider was Ashdown lid van het House of Lords, de Britse Eerste Kamer.

Ashdown leidde de Liberal Democrats tussen 1988 en 1999, jaren waarin de partij onder zijn leiding een serieuze factor in de Britse politiek werd. Hij streefde een partijkoers na die was geïnspireerd door internationalisme - hij had een voorliefde voor het leren van vreemde talen - en liberalisme.

Evengoed slaagde Ashdown er niet in om met de ‘LibDems’ de macht van de Conservatieven en Labour te breken. Onder leiding van Nick Clegg lukte dat wel. In 2010 kwam de partij als grote winnaar uit de verkiezingen, waarop er een coalitieregering met de Tories van David Cameron werd gevormd. In latere verkiezingen kostte dit de partij haar steun bij de kiezer - Ashdown zei dat hij zijn hoed zou opeten als in 2015 het verlies zo groot zou zijn als de exitpoll.

Bosnië en Afghanistan

Na zijn functie in de nationale politiek werd Ashdown in 2002 de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina - een rol die in het leven was geroepen door de Dayton-akkoorden. Vier jaar lang deed hij pogingen om de aandacht op Bosnië te vestigen, waar het risico op een nieuw conflict volgens hem op de loer lag.

Ashdown wordt geroemd om zijn doorzettingsvermogen en successen in Bosnië. Onder zijn leiding werden goed werkende instituties opgezet en werd een politiemacht gevormd. Ook werden de twee Bosnische legers samengevoegd en onder civiel commando geplaatst. Ashdown getuigde in 2002 voor het Joegoslavië-tribunaal tegen de Servische legerleider Slobodan Milosevic.

Na zijn voortvarende optreden in Belgrado werd Ashdown de meest voor de hand liggende kandidaat om de VN-gezant in Afghanistan te worden. Dit ging echter niet door, omdat de Afghaanse president Hamid Karzai liever een Amerikaan op die post had. Ashdown besloot de post niet aan te nemen.

Eind november maakte Ashdown bekend dat hij blaaskanker had.