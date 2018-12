‘We wonen met vier mensen in twee huizen’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Gemma: „In Nederland passen wij in geen enkel hokje. Als je formulieren moet invullen, kun je vaak kiezen tussen getrouwd, gescheiden of samenwonend, maar onze vorm staat er nooit bij. Een aantal avonden in de week zijn we structureel niet samen.”

Juri: „Maandag ben ik in mijn eigen huis en zijn onze kids bij Gemma.”

Gemma: „En woensdagavond zijn de kids bij hem en ben ik alleen. Op woensdag overdag hebben we om de week een papa- of mamadag en zijn de kinderen in één van onze huizen.”

Juri: „En vanaf vrijdagavond zijn we samen, maar is het flexibel in welk huis.”

Gemma: „Het zit in ons systeem, we doen het al ruim negen jaar zo.”

Juri: „Op een gegeven moment kreeg ik een mededeling van de Belastingdienst. Ik had aangegeven dat ik kinderen had, maar in de basisregistratie stonden ze niet bij mij. Dat moesten we uitleggen”

Gemma: „Juri moest bewijzen dat hij parttime kinderen heeft.”

Juri: „De facto hebben we een co-ouderschap.”

Gemma: „Het systeem is er niet op ingericht. Tot Dante’s vierde jaar woonde Juri nog in Den Haag. Dat betekende ook dat we op twee plekken een huisarts hadden. Maar hij staat formeel in Leiden ingeschreven. Toen Dante een keer ziek was, gingen we naar Juri’s huisarts. Die zei: dit kunnen we nergens registreren.”

Juri: „Tegen dit soort dingen lopen we regelmatig aan. Toen Dante naar school ging, ben ik naar Leiden gekomen. Nu wonen we op fietsafstand van elkaar.”

In het kort Gemma Lago (43) heeft een coachingsbureau voor hoogopgeleide werknemers en ondernemers. Dat wisselt ze af met werk als parttime interim-communicatieadviseur, bijvoorbeeld bij overheden. Gemma heeft tien jaar een LAT-relatie met Juri Roerink (42), die als ambtenaar werkt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en daar een internationaal innovatienetwerk aanstuurt. De kinderen, zonen Dante (9) en Iason (3), die overdag op school en bij de crèche zijn, wonen afwisselend bij Gemma en Juri in hun huizen op fietsafstand in Leiden. Samen verdienen ze drie keer modaal, maar ze voeren geen gezamenlijke huishoudens.

Ruimte en tijd

Juri: „We hebben allebei op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen gezeten, dus we kenden elkaar al van gezicht. In 2007 werkte ik bij het ministerie van Economische Zaken en Gemma bij een van de toezichthouders, beiden als ambtenaar. De jongerenvereniging – JongEZ – verzorgt ieder jaar een studiereis. We waren allebei ingeloot op een reis naar Canada, en bij de voorbereiding zag ik Gemma.”

Gemma: „Ik herkende hem helemaal niet. Op school zag hij er anders uit. Hij had toen lang haar en kistjes.”

Juri: „En zij kort haar.”

Gemma: „Hij was helemaal strak in pak en had kortgeknipt haar. Ik moest lachen dat hij mij herkende.”

Juri: „Door onze gesprekken werd duidelijk dat we een goede klik hadden en een sterke kinderwens, maar we kwamen ook allebei uit een lange relatie. Gemma negen jaar, ik acht.”

Gemma: „Als je net uit zo’n relatie komt, ontdek je wat je miste: ruimte en tijd.”

Juri: „Even niets, geen geluid, geen verplichtingen.”

Gemma: „Ik had geen zin om dat meteen weer op te geven.”

Juri: „We zijn graag samen, begrijp me niet verkeerd. We drinken een glas wijn of Gemma leest, terwijl ik een serie kijk – maar even niemand om je heen hebben op je eigen plek is net iets anders.”

Gemma: „Als je samenwoont pas je je aan elkaar aan, ongemerkt. In zijn huis gooit Juri weleens z’n sokken naast de wasmand. Bij mij moet hij dat niet doen, dan raak ik geïrriteerd. Over dat soort dingen wil je het toch niet hebben in je relatie?”

Juri: „We vinden de situatie nu fijn.”

Gemma: „Toen Dante vijf was, kwam hij erachter dat het niet helemaal gebruikelijk is om twee huizen te hebben. Hij zei eens tegen een vriendje op school: ‘Als je het niet leuk vindt bij je mama dan ga je toch lekker naar het huis van je papa?’ Het vriendje keek hem onbegrijpend aan en zei: ‘Hoezo? Ik heb toch maar één huis?’”

Juri: „Een van de eerste vragen die ik meestal krijg over onze relatie is: ‘Maar waar zijn de kinderen dan?’ Dan zeg ik: ‘Ze zijn soms bij mij, en soms bij haar, maar we zijn zeventig procent van de gevallen samen. We wonen eigenlijk met vier mensen in twee huizen.’”

Buitenland

Juri: „Op een gegeven moment werd Gemma zelfstandig ondernemer. Ze coacht hoogopgeleide werknemers en ondernemers, bijvoorbeeld over werk-privé-balans, en heeft een eigen kantoor in Leiden. Dat gaat als een speer, maar ze moet er wel rekening mee houden dat de omzet zeer wisselend is.”

Gemma: „Ik wil niet dat de ander het exit-plan is, of de back-up. We hebben afgesproken dat we allebei altijd voor onszelf moeten kunnen zorgen en voor de kinderen. Dat die onafhankelijkheid blijft.”

Juri: „Bij samenwonen neem je dat eerder voor lief.”

Gemma: „Je hebt dan niet zo vaak het gesprek meer van: is dit nog wat we willen? Want je hebt er ooit voor gekozen. Wij deinzen daar niet voor terug. We vragen elkaar regelmatig: hoe zie je het voor je over twee jaar?”

Juri: „Toen Gemma zwanger bleek van Dante was ik in eerste instantie van: we gaan samenwonen. Gemma vroeg of dat wel nodig was en daardoor ging ik er anders naar kijken. Toen Dante naar school ging hebben we samenwonen overwogen. Maar bij Iason is het überhaupt niet meer im frage geweest.”

Gemma: „Bij de omgeving wel. ‘Nu er een tweede kind komt, gaan jullie nu dan samenwonen?’ Het is blijkbaar de norm, maar wat mij betreft kan er altijd van alles veranderen.”

Juri: „We hebben de ambitie om nog een tijd in het buitenland te wonen.”

Gemma: „Via de Rijksoverheid zijn er plekken waar Juri naartoe uitgezonden zou kunnen worden. Als dat lukt, dan zouden we tijdelijk wel gaan samenwonen.”

Juri: „Het apart wonen is dus niet uit principe.”

Gemma: „Het is de best of both worlds.”