Versace, zijn zus en zijn moordenaar

Serie American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace 9 afl. van 50 min. Netflix ●●●●●

Een zonnige ochtend in Miami. Gianni Versace (50) verlaat alleen en te voet zijn villa aan de boulevard om in een kiosk iets verderop een paar tijdschriften te kopen. Als hij bij terugkomst het hek opendoet, wordt hij beschoten door een jongeman met een rode pet.

De moord op Versace, op 15 juli 1997, is het onderwerp van het tweede seizoen van American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, dat is gebaseerd is op het boek Vulgar Favors van Vanity Fair-journalist Maureen Orth.

In het eerste seizoen (net als dit geproduceerd door Ryan Murphy) werd de rechtszaak tegen O.J. Simpson nagespeeld. Ook nu weer is de afloop al bekend – de man met de rode pet was de 27-jarige prostitué en con artist Andrew Cunanan, die in de weken ervoor al vier andere mannen van het leven had beroofd. Voordat hij kon worden gearresteerd, pleegde hij zelfmoord. Maar wederom zit dat een even meeslepende als verbijsterende serie geenszins in de weg.

Er is bijna geen modehuis dat zo tot de verbeelding spreekt als Versace. Niet alleen door de sexy, over-the-top mode, maar ook vanwege de overdadige levensstijl van Gianni Versace (Édgar Ramírez) en zijn zus Donatella (Penelope Cruz) die hem na zijn dood opvolgde. De vriendschappen met popsterren, de feesten, de ongelooflijk weelderig ingerichte huizen – American Crime Story speelt zich deels af in en rond de villa Casa Casuarina in Miami Beach, waar Versace woonde en stierf; tegenwoordig is het een hotel.

De familie Versace was niet onverdeeld blij met American Crime Story: D’Amico (zanger Ricky Martin) en Versace zouden er volgens de serie een promiscue levensstijl op na hebben gehouden en Versace zou seropositief zijn geweest. D’Amico werd na de dood van Versace snel opzij gezet door de familie, iets wat in de serie duidelijk naar voren wordt gebracht.

Penelope Cruz zet een geweldige Donatella neer, maar toch zijn de Versace-scènes niet het hoogtepunt. Het is het verhaal van Cunanan dat de serie draagt. Hij wordt gespeeld door Darren Criss, bekend van Glee, die Cunanans manipulatieve karakter, en onvermogen werkelijk contact te maken, akelig overtuigend neerzet. Onvergetelijk is de scène waarin hij in onderbroek door een luxe hotelkamer danst. Op het bed ligt een doodsbange klant, zijn gezicht zo strak afgepakt met Duct tape dat hij bijna stikt.

Positie van homoseksuelen

Over Cunanans reden om Versace te vermoorden, is weinig bekend – in de serie spreekt hij de modeontwerper jaren voor de moord aan in een club in San Francisco – maar het is duidelijk dat de ontwerper alles heeft wat Cunanan ambieert: succes, aanzien, luxe. Al lijkt hij niet te beseffen dat dat een resultaat is van hard werken. Dat zou kunnen komen doordat hij als kind bijna ziekelijk is verwend door zijn vader, een beurshandelaar die naar de Filippijnen vluchtte nadat hij was betrapt op fraude. Andrew Cunanan weet zich een tijdje liegend en bluffend omhoog te werken, waarbij hij steeds een andere identiteit aanneemt, maar eindigt uiteindelijk in een armoedig motel.

De serie neemt uitgebreid de ruimte ook Cunanans andere slachtoffers te belichten: een oudere, ogenschijnlijk gelukkig getrouwde zakenman die een dubbelleven leidt (in werkelijkheid is de relatie tussen hem en Cunanan overigens niet aangetoond), een jonge marineman die zo worstelt met het homo-onvriendelijke klimaat in het leger dat hij bijna zelfmoord pleegt. Waarmee The Assassination of Gianni Versace niet alleen het verhaal is van een moord op een wereldberoemde modeontwerper, maar ook een over de positie van homoseksuele mannen in het Amerika van de jaren negentig.