Twan Huys heeft de kerst gehaald, door steeds meer op Humberto Tan te lijken

Twan Huys heeft de kerst gehaald – aangenomen dat RTL geen nare verrassingen onder de kerstboom van zijn talkshowhost heeft gelegd. Na een in allerlei opzichten dramatische start lijkt het programma na 79 afleveringen in rustiger vaarwater te zijn gekomen.

Al zijn de kijkcijfers nog steeds wisselend. Op vrijdag blijven rond de 700.000 mensen hangen na The Voice of Holland. Soms wordt er dan zelfs op Huys’ tafel gedanst. Maar de kijkers lijken een paar dagen later vergeten dat ze het een leuk programma vinden: begin deze week schommelde het aantal tussen de 217.000 en 439.000.

Woensdag zagen die kijkers een fijn gesprek met vier deelnemers aan Expeditie Robinson. Het toonde hoe Huys geleidelijk meer op zijn gemak raakt in het lichtere genre. Ik hoorde dat de boete voor het lekken van de naam van de winnaar (boer Jan) tussen een halve en een hele ton ligt. Huys was attent toen rapper Josylvio zich liet ontvallen dat zijn zich snel ontwikkelde carrière hem zwaar viel – ik wil wel weer eens een lang en diepgravend Huys-interview.

Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten. De talkshow is inmiddels strak geformatteerd, met vaste rubrieken, wekelijks terugkerende gasten en een nadrukkelijke keuze voor human interest en entertainment. Politici zie je er nog zelden. Eind november was Thierry Baudet de laatste, uitgerekend eentje met een hoge entertainmentwaarde (al speelde hij geen piano en had hij al zijn kleren aan).

Toen het donderdagavond over stalking ging, gebeurde dat dan ook niet met bewindspersonen of Kamerleden die met dat probleem aan de slag kunnen, maar met advocaat Peter Schouten. Die wisselde heldere opmerkingen over fouten bij de politie af met een wel erg enthousiaste aanprijzing van een ‘agressieve benadering’. Hij vertelde geanimeerd over in broches verborgen camera’s en ‘smurfenspray’ waarmee bedreigde vrouwen hun stalkers kunnen bevlekken. Ik vrees dat gadgets maar een deel van de oplossing zijn.

Het gevolg van de beleidskeuzes is dat de gasten van Huys over het algemeen jonger zijn dan die van Pauw. Daar zit vast een verlangen achter om ook jongere kijkers te trekken. Het tweede gevolg is dat RTL Late Night met Twan Huys inmiddels sprekend lijkt op RTL Late Night met Humberto Tan, wat de wissel steeds merkwaardiger maakt. Was het soms allemaal bedacht als bezigheidstherapie voor televisiecritici?

Milou Deelen moet het drie keer uitleggen

Niet alleen Twan Huys heeft bijna tijd om bij te komen. Op het verre themakanaal NPO 1 Extra maakt ook de andere nieuwe dagelijkse talkshow zich op voor de kerstvakantie. Maar bij Na het nieuws (BNNVARA) hebben ze alle reden om tevreden te zijn. Presentator Renze Klamer is kritisch en goedgehumeurd, de onderwerpkeuze scherp en actueel.

Donderdag was er maar één gast: de 23-jarige feministe Milou Deelen, die opviel met acties tegen slutshaming en nieuwe preutsheid. In een half uur Na het nieuws deed zij uitgebreid haar verhaal, waarbij opviel dat Klamer nogal wat moeite had met sommige methoden van Deelen. Hij begreep wel dat ze het taboe op ongesteldheid aan de kaak wilde stellen, maar bleef maar doorvragen waarom ze dat had gedaan door een foto van zichzelf met doorgelekte onderbroek op instagram te plaatsen. Ze moest het drie keer uitleggen.

Toch is het juist zo’n interviewtechnisch onhandigheidje dat pleit voor Na het nieuws. Het kan in de luwte tot wasdom komen - ook Klamer heeft al 59 afleveringen op de teller staan, zonder jachthonden achter zich aan. Dat had Twan Huys vast ook wel gewild.