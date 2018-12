Gelakte lamsnek

Tot slot een stuk lamsvlees, gebaseerd op een gerecht van Jonnie Boer van driesterrenrestaurant De Librije.

Wrijf de nekken rondom stevig en royaal in met grof zout en zet 24 uur afgedekt in de koelkast. Spoel het zout eraf en dep het vlees droog. Verwarm de oven voor tot 90 graden. Vul een braadpan met de olijfolie. Voeg de halve bol knoflook, tijm, rozemarijn, het korianderzaad, zout en peper toe aan de olijfolie. Leg de lamsnekken erin en zorg ervoor dat het vlees helemaal onderstaat. Zet in de voorverwarmde oven en laat het vlees 10 uur garen. Haal de gare lamsnekken uit de oven. Zet het vlees minimaal 60 minuten in de koelkast, anders valt het vlees bij het snijden uit elkaar. Snijd dan het vet rondom de afgekoelde lamsnek af.

Doe de lamsjus in een kom en kwast het vlees rondom in met de jus. Leg het gelakte vlees in een ovenvaste schaal. Schuif deze in de oven op 160 graden en verhit tot de jus gaat karamelliseren (3 tot 4 minuten). Haal de lamsnek uit de oven en lak opnieuw. Schuif het vlees terug in de oven tot de jus weer is gekaramelliseerd. Herhaal dit 4 tot 6 keer. Draai de lamsnek op de zijkant door de croutons zodat deze blijven plakken. Rasp dunne sliertjes limoenschil over de lamsnek. Serveer ze op een bord en serveer een frisse salade en friet erbij.