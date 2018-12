‘Soms is het huis gewoon een beetje leeg’

Khalid Amakran Naam: Marius (14), Utrecht Zit in: 3 vwo Woont met: moeder Moeder: fraude-onderzoeker Vader: tv-presentator en teamleider bibliotheek

Sprinten

„Ik sport zes dagen per week. Ik zat al acht jaar op voetbal, sinds dit jaar doe ik ook atletiek. Sprinten en verspringen vind ik het leukst. Bij voetbal is het vooral gezellig om met vrienden te spelen, bij atletiek is het fijn om mezelf te verbeteren. Het helpt ook om sterker te worden in het dagelijks leven. Ik zet meer doelen voor mezelf, wat ik bij atletiek ook doe. En ik loop anders, rechterop. Met mijn lengte kijk ik snel omlaag omdat mijn vrienden kleiner zijn. Ik ben 1.92 meter. Ik groei minder snel dan eerst maar misschien krijg ik nog een groeispurt. Het is wel fijn om lang te zijn. Je kunt meer zien en het is prettig om je groot te voelen. Het is wel jammer dat veel vrienden de groeispurt nog niet gehad hebben.”

Huisje bouwen

„Ik ben soms wel jaloers op mensen die allerlei verre reizen maken. Het verst waar ik geweest ben is New York. Voor de rest gaan we altijd naar Terschelling, of ergens in Frankrijk op een camping. Ik zou wel een keer naar Suriname willen. We hebben daar een stuk land van achttien voetbalvelden. Er is een weg gemaakt maar voor de rest is het nog allemaal oerwoud. Daar zou ik wel naar toe willen gaan en een huisje bouwen. We hoeven er niet te wonen maar het zou wel fijn zijn om daar een plekje te hebben. Ik ben nog nooit in Suriname geweest. Mijn vader ook maar twee keer, hij is ook in Nederland geboren. Mijn oma woont in Suriname en een heel groot deel van mijn familie. Die ken ik allemaal niet.”

Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran Khalid Amakran

Marvelfilms

„Mijn vader is elke werkdag op televisie, als gastheer in een datingprogramma. Ik vind het leuk hoe hij het doet, ik ben trots op hem. Mensen zeggen dat mijn humor lijkt op de zijne en mijn uiterlijk ook. Hij woont in Amsterdam, ik zie hem eens in de twee weken. We gaan ook samen naar alle Marvelfilms. Soms komt hij in het weekend naar Utrecht en dan gaan we met zijn allen naar mijn voetbalwedstrijd – mijn ouders hebben best een goede band als vrienden. Ze zijn gescheiden toen ik twee was dus ik weet niet echt anders, maar soms vind ik het wel jammer dat ze niet samen zijn. Je kunt dan naar beide personen toe als er iets is. En soms is het huis gewoon een beetje leeg. In Amsterdam heb ik een broertje en een zusje van vier. Het was altijd mijn wens om niet meer enig kind te zijn, maar ik had niet verwacht dat het nog zou gebeuren.”

Vriendin

„Ik ben heel open. Van vrienden vind ik het ook prettig als ze open zijn, maar als ze het niet zijn laat ik ze gewoon met rust. Sinds bijna zes maanden heb ik een vriendin. Van mijn vriendin vind ik het belangrijk dat ze dezelfde humor heeft als ik en dat ze lang is. En: zorgzaam en lief. Ik weet nog niet wat ik later ga doen. Ik denk niet na over later, ik denk vooral over nu.”