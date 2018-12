Rotterdam wil sneller nieuwe huizen bouwen

Rotterdam moet sneller nieuwe woningen gaan bouwen. Dat is het doel van een groot pakket maatregelen dat vrijdagochtend door het college als woonakkoord is gepresenteerd.

Om de komende drie jaar met de bouw van 18.000 woningen te beginnen, wil de gemeente onder meer het aanbesteden van bouwlocaties loslaten. In plaats daarvan moet het mogelijk worden de locatie direct aan een partij te gunnen als die aan de voor die plek gestelde voorwaarden voldoet.

De gemeente wil ook het aantal bouwplannen verhogen. In de bouwwereld gaat men ervan uit dat ongeveer 30 procent van deze ‘plancapaciteit’ normaliter niet wordt gerealiseerd. Daarom gaat Rotterdam deze verhogen naar 25.000 huizen – 40 procent meer dan nodig voor de realisatie van 18.000 nieuwe woningen.

Op de tekentafel

Andere maatregelen waarmee het college de nieuwbouwproductie wil versnellen zijn de verplichting dat gemeentelijke panden die worden verkocht worden verbouwd tot woonruimte, en de invoering van een systeem van ‘the point of no return’. Dat moet voorkomen dat bouwplannen telkens weer op de tekentafel belanden.

„Dit woonakkoord is echt bedoeld om de bouw van woningen sneller en vaker door te laten gaan”, zegt de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Bas Kurvers (woonbeleid, VVD). „De economie draait goed, er is geld beschikbaar, dus kan er gebouwd worden. Ruimte kunnen wij als gemeente aanbieden, geld niet.”

De plannen voor 18.000 nieuwe woningen komen uit het coalitieakkoord van Rotterdam. De verdeling van die huizen in het sociale segment (20 procent), middensegment (30 procent) en duurdere segmenten (50 procent) werd toen vastgelegd. Voor de bouw van middenhuurwoningen geeft het college aan corporaties als belangrijke partner te zien.

Meer hoogbouw

Rotterdam is de derde grote stad die deze maand zijn nieuwe woonplannen presenteert. Op 6 december bracht Den Haag naar buiten dat het met onder meer huisvestingsvergunningen en woontorens de woningschaarste wil aanpakken. En vier dagen later maakte Utrecht bekend dat het hoger gaat bouwen dan de Dom – lang een heilige hoogte.

Net als Den Haag, Utrecht en ook Amsterdam wil Rotterdam meer hoogbouw gaan neerzetten. Er zullen onder meer locaties voor hoogbouw rond vervoersknooppunten bij Stadionpark, Hart van Zuid en Alexanderknoop worden aangewezen.

Het college wil komend jaar tevens de huidige ‘hoogbouwvisie’ aanpassen. Nu is de maximale streefhoogte voor gebouwen 200 meter, maar van de Zalmhaventoren, dat met 215 meter het hoogste gebouw van Nederland moet worden, is de bouw al begonnen. Torens van 250 meter of hoger moeten in de toekomst ook neergezet kunnen worden, zei wethouder Kurvers eerder in NRC.