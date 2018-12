Precaire post

Als ik de voordeur uitkom, zie ik een ongeüniformeerde besteller post in de brievenbussen schuiven. Ik zie net dat hij ook mijn bus aandoet en benieuwd open ik het metalen deurtje. Ik haal er een in plastic verpakte brochure uit, niet bijster interessant. Ik geef uiting aan mijn teleurstelling en raak met de wat slungelige, schuchtere man van een jaar of vijftig in gesprek. „Wij doen eigenlijk alleen bedrijvenpost”, laat hij weten. „Dus u brengt geen leuke post rond, verjaarskaarten of liefdesbrieven?”

„Nee, meneer, daar waag ik me niet aan, aan liefdesbrieven.”