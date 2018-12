Opnieuw meer vrouwelijke ambassadeurs

Het is weer de tijd van het jaar dat er op het ministerie van Buitenlandse Zaken wat harder wordt geroddeld en gemaild dan gewoonlijk, over wie welke ambassadeurspost krijgt toegeschoven. Vrijdag maakte het kabinet de nieuwe namen bekend, twintig in totaal. In januari volgt nog een rondje benoemingen en zakt de interne opwinding weer weg.

Nederland telt wereldwijd 140 ambassades en consulaten en jaarlijks krijgt ongeveer een kwart daarvan een nieuwe baas. Onder de nieuwe benoemingen zaten vrijdag negen vrouwen en elf mannen, en daarmee komt het streven om in 2020 40 procent vrouwen te bereiken weer een beetje dichterbij. Nu is dat 32 procent, de jongste stoelendans brengt het percentage naar 37 procent.

Een van die vrouwen is Joke Brandt, nu als secretaris-generaal nog de hoogste ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij gaat naar New York, om de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties te worden. Ze volgt Karel van Oosterom op, voor wie het topdrukte was in 2018, met de Nederlandse zetel in de VN-veiligheidsraad en de internationale bokkensprongen van de Amerikaanse president Trump.

Brexit-nasleep

Van Oosterom zelf komt bepaald niet in rustiger vaarwater terecht, maar in Londen. Daar zal hij als nieuwe ambassadeur toezien op de juridisch complexe en economisch mogelijk desastreuze nasleep van de Brexit, als de Britten inderdaad doorzetten en uit de Europese Unie vertrekken. Joost Flamand en Daphne Bergsma, die binnen het ministerie over Europa gingen, gaan naar respectievelijk Italië en Polen, twee lastige EU-landen op dit moment.

In oktober werd bekend dat Nederland mede door de Brexit en de nieuwe krachtsverhoudingen in de EU die dit met zich meebrengt, diplomatiek steviger wil inzetten op Europa. Verder wordt er extra aandacht geschonken aan Noord-Afrika, aan landen die op de migratieroute richting Europa liggen. Nederland trekt 40 miljoen euro extra uit voor diplomatie als gevolg van de toegenomen instabiliteit rondom Europa.

De ervaren Wim Geerts, pas twee jaar secretaris-generaal op het ministerie van Defensie, wordt afgestuurd op China. Rob Swartbol, de huidige ambassadeur in Jakarta, krijgt ook een lastige post: Moskou. Swartbol, ooit persoonlijk secretaris van toenmalig buitenlandminister Hans van Mierlo, volgt de onlangs nog in ‘Floortje en de ambassadeurs’ geportretteerde Renée Jones-Bos op, die met pensioen gaat. Ook Hans Docter zat in dat tv-programma. Hij wisselt de directie Duurzame Economische Ontwikkeling in voor Israël.

Een kwart van de benoemingen betreft diplomaten die voor het eerst ambassadeur worden. Alle benoemingen gaan volgend jaar zomer in, behalve die van New York en Londen. Die gaan halverwege 2020 in.

