‘Na Syrië trekt Trump leger ook terug uit Afghanistan’

Het Amerikaanse ministerie van Defensie werkt aan plannen voor de terugtrekking van duizenden Amerikaanse militairen in Afghanistan, melden Amerikaanse media donderdag. Volgens The New York Times is president Donald Trump van plan in de komende weken de eerste 7.000 militairen terug te trekken.

Er zijn in totaal momenteel zo’n 14.000 Amerikaanse militairen gelegerd in Afghanistan. Het Amerikaanse leger is al 17 jaar aanwezig in het Centraal-Aziatische land, sinds het begin van de oorlog tegen de Talibaan in 2001.

Trump zinspeelde al tijden op een terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan, maar werd tot dusver op andere gedachten gebracht door minister van Defensie James Mattis en Witte Huis-stafchef John Kelly. Mattis stuurde gisteren zijn ontslagbrief, vermoedelijk vanwege het besluit van Trump om troepen uit Syrië en Afghanistan weg te halen. Kelly vertrekt aan het eind van het jaar.

De opmars van de Talibaan

De afgelopen jaren is het geweld in Afghanistan juist weer opgelaaid door aanslagen van de Talibaan, Islamitische Staat en andere religieuze groeperingen. De Amerikaanse troepen maken deel uit van een NAVO-missie, die moeten bijdragen aan de stabilisatie van het land. Gevreesd wordt dat zonder aanwezigheid van Amerikaanse soldaten zowel bondgenoten als Afghaanse burgers meer gevaar zullen lopen.

De Talibaan zijn de afgelopen jaren weer aan een opmars bezig in het land. Trump hoopt door een deel van zijn troepen terug te trekken de groepering aan de onderhandelingstafel te krijgen met de Afghaanse regering. Critici vrezen dat een terugtrekking het land juist verder zal destabiliseren.