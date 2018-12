Na 167 jaar wordt Nederland uitdager in de America’s Cup

De rijke Nederlandse zeilhistorie krijgt een nieuw hoofdstuk. Een Nederlands team gaat zich voor het eerst mengen in de strijd om de befaamde America’s Cup. Vrijdag accepteerde titelhouder Emirates Team New Zealand een gezamenlijk team van zeilverenigingen Muiden en De Maas uit Rotterdam als uitdager voor de 36ste editie om de oudste sportbokaal ter wereld.

Het gezamenlijke initiatief staat onder leiding van schipper Simeon Tienpont. Hij zeilde de legendarische race tweemaal eerder met het Amerikaanse team Oracle, en won beide keren.

In totaal hebben zes teams de titelverdediger uit Nieuw-Zeeland uitgedaagd. Naast het Nederlandse team doen er twee mee uit de Verenigde Staten en uit Italië, Malta en Groot-Brittannië. Zij strijden vanaf oktober 2019 in een kwalificatiereeks om de Prada Cup. De winnaar hiervan staat in maart 2021 in Auckland tegenover Emirates Team New Zealand.

Interview met Carolijn Brouwer, wereldzeilster van het jaar. Zij droomt van de America’s Cup: ‘Dat je je land vertegenwoordigt, dat is een heel sterk gevoel.’

Het team uit Nieuw Zeeland won de America’s Cup vorig jaar met overmacht van Oracle Team USA (7-1). Als titelverdediger mocht het bepalen met welke boot gevaren gaat worden. Ze kozen voor een 23 meter lange ‘vliegende’ monohull, de AC75. Tijdens de vorige editie werd er gevaren – beter gezegd: gevlogen – op een catamaran die snelheden haalde tot 90 kilometer per uur. De AC75 moet nog harder gaan.

Simeon Tienpont zei eerder dat het nieuwe ontwerp op het lijf is geschreven voor de Nederlandse industrie.

Fietsen op het water

Iedere editie bouwen de teams de boten speciaal voor de Cup. Een reglement van 64 pagina’s stelt eisen aan de boot – niet alleen om het racen eerlijk maar ook zo opwindend mogelijk te maken – maar houdt ook ruimte open voor innovatie. Dat kan de doorslag geven in de race.

Zo verrasten de Nieuw Zeelanders in 2017, toen werd gevaren op catamarans, door op de boot te fietsen. Daarmee vervingen ze de lieren, die met de hand moeten worden bediend. Benen hebben meer kracht dan armen, was het idee. Met zelfs een baanwielrenner aan boord fietsten ze naar de zege.

De America’s Cup is een race tussen jachtclubs, maar heeft een nationaal tintje. De boot moet worden ontwikkeld in eigen land en ook moet er minimaal 180 dagen per jaar in eigen land worden getraind. Twintig procent van de bemanning moet een Nederlands paspoort hebben, de rest de komende twee jaar minimaal 380 dagen in het land verblijven.

Op de boot is plaats voor elf zeilers. De organisatie stelt geen regels aan de verdeling tussen mannen en vrouwen. In 2007 deed er voor het laatst een vrouw mee aan de America’s Cup.

De komende periode zullen de verenigingen en Tienpont op zoek moeten gaan naar geldschieters. Om een kans te maken op de Cup is veel geld nodig. Zo schraapte het Engelse team een bedrag van 153 miljoen dollar (134 miljoen euro) bij elkaar. Hoeveel geld het Nederlandse team al binnen heeft, is niet bekend.