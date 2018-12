Moet er een gekozen formateur ingevoerd worden?

Het kiezen van de formateur zorgt voor directe kiezersinvloed op de kabinetsformatie

„ Als gevolg van ons strikt evenredige kiesstelsel bestaat er nauwelijks een rechtstreeks verband tussen de verkiezingsuitslag en de uitkomst van de kabinetsformatie. Een aanzienlijk deel van de kiezers wenst evenwel meer invloed op de kabinetsformatie.” Staatscommissie Parlementair Stelsel in haar eindrapport ‘Lage drempels, hoge dijken’

Een gekozen formateur moet wel steun uit de Tweede Kamer hebben

Stel dat Pim Fortuyn tot formateur gekozen was en „na drie maanden vergeefs trekken en duwen zijn pogingen” had moeten opgeven. „Dan had de Kamer op de oude wijze verder gekund, zonder Fortuyn. Maar wat denkt u dat de reactie in de bevolking dan zou zijn geweest? De gele hesjes waren waarschijnlijk niet aan te slepen geweest.” Joop van den Berg, staatsrechtdeskundige, bij een symposium van het Montesqieu Instituut

Een gekozen formateur leidt tot polarisatie tussen twee kampen

In de verkiezingscampagne wordt de gekozen formateur vanzelf een gekozen premier. Elke partij zal „dan vooraf een premierskandidaat moeten steunen, en ontstaat óók een politiek van twee stromingen – van totale polarisatie.” Tom-Jan Meeus, politiek columnist in NRC

Het kiezen van de formateur zet de deur open voor Nederlandse Berlusconi’s

Het voorstel is dat ook onafhankelijke kandidaten kunnen meedingen. „Als ze 1200 handtekeningen weten te verzamelen, kunnen Nederlandse Berlusconi’s of Beppe Grillo’s meedoen. De staatscommissie maakt dus, al dan niet bewust, de weg vrij voor het grote geld, de grote bek en de popiejopies.” Hans Goslinga, politiek columnist in Trouw

In het evenredige kiesstelsel is de gekozen formateur vaak een wassen neus

Het huidige stelsel „zet politieke partijen aan zich ten opzichte van elkaar sterk te profileren om zoveel mogelijk zetels te verwerven in de Kamer.” Als dat zo blijft, en de representant van de grootste partij wordt gekozen tot formateur, dan is het „de vraag wat de toegevoegde waarde” is. De commissie-Bovend’Eert in een onderzoeksrapport naar de kabinetsformatie van 2017

Een formateur moet bij de coalitie passen, die keuze kunnen kiezers niet maken

Waarschijnlijk is populariteit bepalend en niet „de vraag of juist die politicus de aangewezen man is om de noodzakelijke, complexe coalitie tot stand te brengen. De formateur dient geselecteerd te worden in verband met zijn beoogde coalitie, niet door de kiezers die van de noodzakelijke coalitievorming waarschijnlijk weinig benul hebben.” Maarten van Rossem, historicus, in het blad Maarten!

