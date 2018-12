Kind vaak slachtoffer in het nieuws van 2018

Een Syrisch meisje dient een peuter zuurstof toe na de chloorgasaanval in de plaats Douma. In januari kwamen hierbij 21 mensen om het leven, onder wie meerdere kinderen. In de maanden die volgden kwamen meer van dit soort aanvallen voor, in april kostte een chloorgasaanval aan zeventig mensen het leven. Vermoed wordt dat het Syrische regime, dat gesteund wordt door Rusland, achter de aanvallen zit. De regering zelf wijst naar de rebellen die ten tijde van de aanvallen de dienst uitmaakten in de regio. Een Syrisch meisje dient een peuter zuurstof toe na de chloorgasaanval in de plaats Douma. In januari kwamen hierbij 21 mensen om het leven, onder wie meerdere kinderen. In de maanden die volgden kwamen meer van dit soort aanvallen voor, in april kostte een chloorgasaanval aan zeventig mensen het leven. Vermoed wordt dat het Syrische regime, dat gesteund wordt door Rusland, achter de aanvallen zit. De regering zelf wijst naar de rebellen die ten tijde van de aanvallen de dienst uitmaakten in de regio. Foto Hasan Mohamed/AFP

22 januari 2018

Een moeder wast haar kind op straat in de Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. In de gelijknamige deelstaat maakt het leger sinds februari de dienst uit, sindsdien kleurt het straatbeeld donkergroen van de duizenden militairen die er zijn gestationeerd. De omstreden en ingrijpende maatregel werd ingevoerd vanwege een sterke toename van geweld in Rio, vooral in de favela's. Het is voor het eerst sinds de militaire dictatuur (1964-1985) dat alle politie- en inlichtingendiensten, de brandweer en de bewaking van de gevangenissen onder het gezag van het leger vallen. Foto Antonio Lacerda/EPA

20 februari 2018

Een kindje slaapt in een lederen tas in de buurt van de Syrische stad Oost-Ghouta. Het kind is een van de duizenden Syriërs die het gebied in maart ontvluchtten vanwege een grootschalig regeringsoffensief. Het Syrische leger probeerde met hulp van Russische luchtsteun de macht terug in handen te krijgen in de rebellenenclave ten oosten van Damascus. Foto Omar Sanadiki/Reuters

15 maart 2018

De 18-jarige scholier Emma Gonzalez (midden) tijdens de zogenoemde March for Our Lives in Washington. Gonzalez is een van de overlevenden van de schietpartij op een middelbare school in Florida waarbij 17 mensen om het leven kwamen. Ze werd internationaal bekend door haar emotionele toespraak op een betoging tegen wapengeweld, waarin ze fel uithaalde naar de Amerikaanse regering en de wapenlobby van de NRA. Ook was zij zelf betrokken bij de organisatie van de March for Our Lives, dat uitgroeide tot een van de grootste studentenprotesten in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Foto Jim Watson/AFP

24 maart 2018

Een Syrisch kindje dat geëvacueerd is uit Oost-Ghouta speelt met de krukken van een andere Syriër die zijn woonplaats moest verlaten. Foto Zein al Rifai/AFP

27 maart 2018

De elfjarige Mave Grace en haar tweejarige zusje in een vluchtelingenkamp in de Congolese stad Bunia. Het tweetal kwam in het kamp terecht toen gewapende rebellen hun dorp Tchee binnendrongen. Grace verloor hierbij haar arm. Haar zwangere moeder en drie broers kwamen om. In Noordoost-Congo vindt een bloedige strijd plaats tussen de Hema en de Lendu, twee rivaliserende stammen. Foto Goran Tomasevic/Reuters

12 april 2018

Een zesjarig meisje rust uit naast de rendieren van haar familie in de buurt van het dorp Tsagaannuur in het noorden van Mongolië. Het meisje maakt deel uit van een grote nomadenfamilie, die al eeuwenlang in de bergen ten zuiden van de Russische grens leeft. Foto Thomas Peter/Reuters

21 april 2018

Een Rohingya-jongetje in het niemandsland tussen Myanmar en Bangladesh. In dit gebied leven honderdduizenden Rohingya die hun thuisland Myanmar ontvluchtten vanwege het geweld dat hier de afgelopen jaren oplaaide. De moslimminderheid wordt al jaren als tweederangs burgers behandeld in het boeddhistische Myanmar. In 2017 laaide het geweld tegen hen op toen het regeringsleger hard terugsloeg na aanvallen van Rohingya-rebellen. Militairen en boeddhistische burgers zouden zich sindsdien op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan het vermoorden en verkrachten van Rohingya. Foto Ye Aung Thu/AFP

25 april 2018

Een Palestijns kindje van acht maanden oud was een van de tientallen doden die vielen bij confrontaties tussen demonstrerende Palestijnen en het Israëlische leger aan de grens bij de Gazastrook. Het was het bloedigste conflict in de regio sinds de oorlog in de zomer van 2014. Aanleiding voor het conflict was de zeventigste verjaardag van de staat Israël en de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Foto Mohammed Salem/Reuters

15 mei 2018

Kinderen in een Texaanse opvang voor migranten die illegaal de Amerikaanse grens probeerden over te steken. Het migratiebeleid van de Amerikaanse president Trump leidde deze zomer tot wereldwijde ophef toen bekend werd dat kinderen van hun ouders werden gescheiden aan de grens. De praktijk past in het zerotolerancebeleid ten opzichte van migratie, dat de president predikt. Foto Mike Blake/Reuters

18 juni 2018

Een man en een kind rijden door de verwilderde straten van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. In juli werd het onrustig uit toen de regering een flinke verhoging van de benzineprijzen aankondigde. Verongelijkte Haïtianen gingen de straten op en plunderden de winkels. De gewelddadige protesten, waarbij zeker drie mensen omkwamen, leidden uiteindelijk tot het aftreden van premier Jack Guy Lafontant. Foto Jean Marc Herva/EPA

9 juli 2018

Een dokter onderzoekt kinderen in een geïmproviseerd veldhospitaal op het Indonesische eiland Lombok. Begin augustus werd het eiland opgeschrikt door een zware aardbeving die honderden doden tot gevolg had. Een dag later volgde een tweede beving, die vooral veel schade heeft veroorzaakt. Indonesië ligt in de zogenoemde Pacifische ring van vuur, een regio waar veel en hevige aardbevingen voorkomen. Foto Fauzy Chaniago/AP)

6 augustus 2018

Een Braziliaanse vrouw speelt met haar kleindochter die aan microcefalie lijdt. Door de ziekte worden kinderen geboren met een kleiner hoofd en slecht ontwikkelde hersenen. In Brazilië worden sinds de uitbraak van het Zika-virus in 2015 meer kinderen met de ziekte geboren. Foto Ueslei Marcelino/Reuters

7 augustus 2018

Een jong lid van de Midden-Amerikaanse bende Barrio 18 is doodgeschoten in de Hondurese stad San Pedro Suia. Leden van Barrio 18 worden vaak op jonge leeftijd al gerecruteerd. Goran Tomasevic/Reuters

28 september 2018

Een ernstig ondervoed jongetje ligt op een ziekenhuisbed in de Jemenitische stad Hajjah. Kinderrechtenorganisatie Save the Children waarschuwde in september voor de aanstaande hongersnood in het land. Volgens de organisatie worden meer dan vijf miljoen kinderen met acute hongersnood gedreigd. Ook de Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor de humanitaire crisis. VN-cijfers laten zien dat meer dan 11 miljoen Jemenieten door hongersnood getroffen zullen worden, als de situatie niet verbetert. In Jemen woedt sinds 2015 een verwoestende oorlog tussen Houthi-rebellen en de Jemenitische regering, gesteund door Saoedi-Arabië. Foto Hani Mohammed/AP

1 oktober 2018

Twee Hondurese jongens steken de Suchiate rivier over, die Mexico scheidt van Guatemala. De jongens maken deel uit van de zogenoemde migrantenkaravaan: een groep van duizenden Midden-Amerikaanse migranten die door Mexico reist naar de grens met de Verenigde Staten. Foto Esteban Biba/EPA

20 oktober 2018

Een kindje wordt getroost door een Spaanse reddingswerker. Het kind was een van de 520 migranten die eind oktober werden gered in de Straat van Gibraltar. De groep was onderweg van Afrika naar Spanje. Foto Marcos Moreno/AP

27 oktober 2018

Studenten van een Joodse school in de Amerikaanse stad Pittsburgh bekijken de begrafenisstoet van dokter Jerry Rabinowitz, een van de slachtoffers van de aanslag op de synagoge die eind oktober plaatsvond. Hierbij kwamen drie vrouwen en acht mannen om het leven. De dader had vermoedelijk een antisemitisch motief. Tijdens de schietpartij zou hij hebben geschreeuwd dat "alle Joden moeten sterven". Foto Gene J. Puskar/AP

30 oktober 2018

BNN-presentator Tim Hofman biedt bijna 250.000 handtekeningen voor een ruimer kinderpardon aan bij de Tweede Kamer. Voor hem staat Nemr, een 9-jarig Iraaks jongetje dat in Nederland is geboren maar op het punt staat om uitgezet te worden. Hofman zet zich in voor een humaner kinderpardon. Foto Bart Maat/ANP

27 november 2018

Een jongetje bezoekt de wekelijkse toespraak van paus Franciscus in Vaticaanstad. De paus zat dit jaar vijf jaar op zijn plek. Franciscus wordt geroemd om zijn mildheid. Ook spreekt hij zich opvallend vaak uit over politieke zaken, waaronder armoede, sociale ongelijkheid en migratie. Dit komt hem ook op kritiek te staan, tegenstanders stellen onder meer dat de paus de "agenda van links" overneemt. Foto Ettore Ferrari/EPA

28 november 2018

Een meisje in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos, vlak naast het overvolle opvangcentrum Moria. In Moria zaten op het moment dat deze foto is gemaakt zo’n achtduizend migranten, terwijl het centrum gemaakt is voor de opvang van maximaal drieduizend personen.Foto Anthi Pazianou/AFP

2 december 2018

De tienjarige Andrea Nicole Arita uit Honduras kruipt onder een hek op de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten door. Duizenden migranten uit Midden-Amerika proberen op dit soort manieren de VS te bereiken. Deze foto is gemaakt in de buurt van Tijuana, dat net over de grens bij de Amerikaanse stad San Diego ligt.Foto Guillermo Arias/AFP

4 december 2018