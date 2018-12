Thierry Aartsen: ‘Ineens zat ik in het zesuurjournaal’

Hij is nog niet eens beëdigd of mensen zijn al boos op het nieuwe VVD-Kamerlid Thierry Aartsen (29). Het gaat om tweets die hij jaren geleden heeft verstuurd. De een ging over Sylvana Simons („Een heerlijk avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en ‘ow Sylvana’ van Rob van Daal door de speakers. #humor”), de ander over een zelfdoding op het spoor („Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!”). Nog voor zijn installatie moet hij zijn excuses aanbieden.

Aartsen neemt de telefoon op in zijn woonplaats Breda. Hij komt net bij de kapper vandaan en gaat later die middag op werkbezoek bij een bouwloods in Sint-Oedenrode.

Hoe kijkt u terug op de mediastorm waarin u terechtkwam?

„Op donderdag kreeg ik een telefoontje: je mag naar de Tweede Kamer. Ik dolblij, mijn vrienden en familie happy. ’s Avonds heb ik champagne gedronken met paps en mams. Op vrijdag en zaterdag kwamen de eerste berichten binnen over mijn Sylvana-tweet. Dat stormpje leek over te waaien. Tot op zondag die tweet van mij van bijna tien jaar geleden uit de trein opdook.”

Wat vond u zelf van die tweet?

„Dom natuurlijk. Maar ik was toen negentien, kwam net van de middelbare school en was nog niet politiek actief. Om iemand daar nou op af te rekenen! Ineens zat ik in het zesuurjournaal. Ik werd afgefakkeld nog voor ik één woord in de Kamer had uitgesproken.”

Op Twitter zitten alleen maar journalisten, politici, opiniemakers en zure linkse en rechtse mensen

Was er een moment dat u dacht: laat dat Kamerlidmaatschap maar zitten?

„Dat ik zelf doodsbedreigingen ontving, kon ik nog wel hebben. Maar toen mijn opa en oma op Facebook werden lastiggevallen, dacht ik: zoek het allemaal maar uit.”

Bent u nu heel voorzichtig met wat u twittert?

„Ik was er eigenlijk al mee gestopt. Op Twitter zitten alleen maar journalisten, politici, opiniemakers en zure linkse en rechtse mensen. Je zit ’s avonds op de bank en krijgt uit het niks: ‘Hee lul.’ Facebook en Instagram zijn veel leuker. Nu beheert mijn medewerkster mijn Twitter-account.”

Op het VVD-congres mocht u wel een cursus ‘Twitteren met Thierry’ verzorgen.

„Ik wil graag anderen waarschuwen. Ik ben van een generatie politici die social media gebruikten in hun jeugd. De meeste Kamerleden gingen pas twitteren toen ze al in de politiek zaten. Ik was laatst bij een middelbareschoolklas om mijn verhaal te vertellen. Kijk uit wat je online gooit, heb ik gezegd. Anders wordt het je je leven lang nagedragen. Maar mijn boodschap is ook: blijf jezelf. We willen mensen in de politiek, geen robots.”

Als kersvers Kamerlid kwam u weer onder vuur te liggen, vanwege uw voorstel om minder geld te besteden aan het Concertgebouworkest en meer aan volkscultuur.

„Ik sta voor de dingen die wij als VVD vinden. Mensen hadden veel kritiek, maar meer op de toon dan op de inhoud. Uiteindelijk was er toch een meerderheid voor mijn plan. Dat geeft wel een kick. Daar heb ik wel even op geproost, ja.”

Laatste vraag: waar bent u met Kerst?

„Bij mijn vader en moeder. Ze zijn gescheiden, dus kerstavond ben ik bij mijn vader, de dag erna bij mijn moeder. Het is al jaren traditie om op Eerste Kerstdag bij mijn stiefmoeder te ontbijten met konijn. Konijn met uien en jus en een Brabantse koffietafel. Vroeger keek ik met Kerst altijd Home Alone 1, 2 én 3. Misschien doe ik dat dit jaar wel weer. Lekker lui op de bank.”