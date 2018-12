Naaz Mohammad: ‘Ik luister naar mijn eigen liedje en denk: zij begrijpt mij’

Zangeres en producer Naaz Mohammad (20) won in februari twee Edisons – voor beste nieuwkomer en voor beste video bij haar liedje ‘Words’. Ze stond ook voor het eerst in de grote zaal van Paradiso. Naaz neemt de telefoon op in een Airbnb in Bergen, Noorwegen, waar ze net is aangekomen.

Waarom Noorwegen?

„Noorwegen is echt mijn favoriete land. Hm, kan ik dat eigenlijk wel zeggen? Ik ben Koerdisch, ik woon in Nederland… Maar ik ben veel in Noorwegen, hier zijn de mensen met wie ik mijn nieuwe muziek maak.”

Heeft het succes uw leven veranderd?

„Soms lijkt het wel alsof ik twee levens heb. Mijn vorige leven was stil en rustig, ik was zelf stil en rustig, voornamelijk thuis, in mijn kamer. Mijn nieuwe leven is nooit meer stil en rustig, ik ben overal en nergens, soms weet ik niet eens meer wat ik aan het doen ben. En dat is goed. Als alles 360 graden verandert, voelt alles weer níéuw. Ik weet nog dat ik als tiener mijn leven heel saai vond, dacht: ‘Is dit het? Blijft het zo tot ik doodga?’”

Woont u nog wel bij uw ouders?

„Ik ben nooit meer echt in Nederland. Ik heb heel veel getourd in Engeland, Duitsland, IJsland zelfs. Áls ik in Nederland ben, slaap ik bij mijn ouders en probeer ik mijn persoonlijke leven in te halen, af te spreken met vrienden, uit te gaan.”

Wat waren dit jaar de belangrijkste gebeurtenissen?

„Het belangrijkst zijn de mensen die ik heb ontmoet, met wie ik nieuwe muziek maak, die mijn muzikale gevoel precies samen met mij kunnen vertalen. Ik heb nu altijd tranen in mijn ogen als ik liedjes maak, of het nu een vrolijk of verdrietig liedje is, omdat het zo natúúrlijk voelt. Ik durf de productie uit handen te geven, ik zit en zing mijn liedje en het wordt precies hoe ik het voel. Later kan ik dan als een ander persoon naar mijn eigen liedje luisteren. Dan luister ik naar de woorden en denk: goh, zij begrijpt mij.”

Ik heb vaak het gevoel dat ik voor 80 procent nog het gepeste meisje van de middelbare school ben

Wat betekende de uitreiking van de Edisons voor u?

„Dat was een van de mooiste momenten van mijn leven. Niet per se omdat ik iets had gewonnen, maar omdat mijn familie er was, mijn vrienden, omdat mensen tegen wie ik opkijk mijn naam riepen, mensen uit de muziekindustrie het me echt gunden. Ik heb vaak het gevoel dat ik voor 80 procent nog het gepeste meisje van de middelbare school ben. Als ik zoiets meemaak dringt tot me door: je bent niet meer daar, je bent doorgegroeid, dat heb je zelf gedaan, daar mag je trots op zijn.”

Kunt u alle veranderingen nog wel bijbenen?

„Ik ben de meest chaotische, maar tegelijkertijd goed in elkaar zittende persoon die ik ken. Ik kan me mentaal heel slecht voelen maar nog steeds alles doen zoals ik het wil doen.”

Wat heeft dit jaar u geleerd?

„Dat alle aandacht en liefde die je krijgt geen verschil gaat maken voor hoe jij je voelt over jezelf. Dat je eerst in de spiegel moet kijken, verliefd moet worden op jezelf, voor je een compliment van anderen kunt geloven. Ik ben nog in dat proces.”

Laatste vraag: waar bent u met Kerst?

„Dan ben ik in Nederland. Ik ga proberen aan het eind van het jaar leuke persoonlijk-levendingen te doen. Meer met vrienden zijn, met familie. En ik ga proberen Kerst te vieren. Ik denk dat ik mijn kamer vol met lichtjes hang. En een kerstboompje erbij.”