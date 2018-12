Aan een waslijn op een Leerdammer boerderij hangen kalkoenen op te stijven. Maya’s en Azteken in Midden-Amerika hielden kalkoen als vee, de dikke hoendervogel komt ook voor in Noord-Amerika. Vanaf de 16de eeuw werd hij geliefd voedsel voor de Europese adel. De gewoonte om een kalkoen op het kerstdiner te serveren komt uit het Verenigd Koninkrijk. In de Elizabethaanse tijd begon de Britse adel al kerstdiners te houden, in de Victoriaanse tijd werd vlees daarvan het middelpunt: eerst rosbief of gans, vanaf eind 19de-eeuw de kalkoen. Daarna waaide de kerstkalkoen over naar Nederland. Sommigen plaatsen de introductie van de kerstkalkoen in Nederland later: na de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikanen ermee kwamen.

Foto Raymond Rutting/ANP