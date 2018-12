Dit was de beste popmuziek van 2018

Van Amber Arcades, de band rond Annelotte de Graaf, verscheen dit jaar een conceptalbum over ‘Europa’. De Graafs zangstem klinkt verleidelijk, de muziek heeft een prachtige sixties-galm. Amber Arcades klinkt dansbaar, deinend, en soms dreigend, zoals in ‘Goodnight Europe’ met zijn mooie omschrijving van hedendaagse ontheemding: ‘All alone in the Eurozone’.