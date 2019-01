André Hazes: ‘Jezus, ik ben precies mijn vader’

Over André Hazes

André Hazes wordt in 1994 geboren in Woerden, als tweede kind van André Hazes en zijn vrouw Rachel. Met vriendin Monique Westenberg woont hij in Berkel en Rodenrijs. Samen hebben ze een zoon: André Hazes III is 2 jaar oud. Naast zijn zangcarrière is André Hazes steeds vaker op televisie te zien. Hij heeft een reallifesoap op SBS6 en John de Mol gaf hem dit jaar twee presentatieklussen. Hij was te zien in de geflopte talentenjacht So you think you can sing en Golden Boys, een datingprogramma voor ouderen dat beter werd ontvangen. Met zijn vriendin speelt hij ook in een reclamespotje van energieleverancier Essent.

André Hazes zit achterover geleund op een bank in de hal van het Krasnapolsky Hotel. Hij draagt een rode blouse met jaguarprint, twee gouden kettingen om zijn nek en knikt vriendelijk naar de passerende hotelgasten die zo onopvallend mogelijk naar hem proberen te kijken. „Dit leven is mooi man, echt”, zegt Hazes. Van aandacht leeft hij op, daar doet hij niet geheimzinnig over. „Het gaat altijd over mij, om mij, een héérlijk gevoel.” Harder: „Dat vind ik top.”

Hoe voelt dat dan? „Als kind wil je graag dat je ouders zeggen dat ze trots op je zijn, toch? Nou, nu zijn véél mensen trots op me.”

André Hazes (24) debuteerde op zijn dertiende als zanger, drie jaar na het overlijden van zijn vader, op het postume duettenalbum Samen met Dré. In 2014 zingt hij ‘Ik leef mijn eigen leven’ in televisieprogramma Beste Zangers. Liedjes uit het repertoire van zijn vader heeft hij dan al zo vaak gezongen, maar deze versie valt op. Er meldt zich een platenmaatschappij, die hem op schrijverskamp stuurt. Met een groepje schrijvers en muzikanten mag hij zijn eigen nummers maken.

De single ‘Leef’ (2015) wordt zijn eerste eigen hit. Het nummer wordt nauwelijks op de radio gedraaid, maar in kroegen in heel Nederland kan iedereen het meezingen. De videoclip is 29 miljoen keer bekeken op YouTube. Het feestnummer gaat over alles uit het leven halen, een terugkerend thema in zijn teksten. Het refrein: ‘Leef, alsof het je laatste dag is / Leef, alsof de morgen niet bestaat / Leef, alsof het nooit echt af is / Leef, pak alles wat je kan.’

Eén hit kan alles veranderen. Anouk had ‘Nobody’s Wife’, Guus Meeuwis ‘Het is een nacht’, Marco Borsato ‘Dromen zijn bedrog’. „Aan zo’n nummer kan een artiest zich de rest van zijn carrière optrekken”, zegt Hazes’ manager in zijn kantoor aan de Amsterdamse gracht.

De single ‘Leef’ van André Hazes.



Zo werd de zoon van de legendarische volkszanger zelf een van de populairste artiesten van Nederland. Geen Dreetje, Dré of Junior meer (al staat er op Wikipedia en Spotify nog wel jr. achter zijn naam). Met drie albums, shows in Ahoy, een reallifesoap, een half miljoen volgers op sociale media. Net zo onvergetelijk als zijn vader worden, dat is zijn missie. Er is al een nieuwe generatie fans, die de muziek van zijn vader door hem leert kennen. Maar ook de ogen van Hazes-fans zijn op hem gericht. Zij zien hem als belangrijkste vertolker van het Hazes-oeuvre. „Ze willen dat ik mijn vader ben, dat ik zijn liedjes zing”, zegt André Hazes. „Die mix is soms lastig.”

April, Ziggo Dome, Amsterdam

Vanavond is de zesde editie van de megaconcertreeks ‘Holland Zingt Hazes’. Nederlandse artiesten zingen er nummers uit het repertoire van Hazes. De vier concerten zijn uitverkocht. Barry Hay is er, Trijntje Oosterhuis, Danny de Munk, Glennis Grace, André en zus Roxeanne Hazes (25) staan ook op het podium. Door „technologische hoogstandjes” zal Hazes-senior volgens de organisatie ook „weer tot leven worden gebracht”. Zijn „levensechte” hologramversie zingt één nummer. De organisatie noemt het „een emotioneel hoogtepunt voor alle fans”.

Voor zijn zoon is dat niet zo. André Hazes zit midden in zijn fel verlichte kleedkamer met een grijze vloer, een blikje Heineken-bier in zijn hand – „ik blijf een Hazes”. „Het voelt niet alsof het mijn vader is, die daar staat”, zegt hij. Hoe ze samen waren weet hij nauwelijks meer. „Ik leef al langer zonder hem dan met hem. Ik ben hier als fan. Net als de rest.”

Soms, zegt Hazes, heeft hij het gevoel dat ook hij niet oud gaat worden. Hij zegt het plots, zonder dat ernaar wordt gevraagd. „Ik vlieg veel, ben veel onderweg, heb een ongezonde levensstijl. Je mag er rekening mee houden, het kan gewoon gebeuren.” Voor zijn zoon, de tweejarige André Hazes III, moet het dan beter geregeld zijn dan voor hem. Het gezin wordt gevolgd voor SBS6-reallifesoap Ik haal alles uit het leven. Aan het derde seizoen wordt gewerkt. „Laten we zeggen dat mijn zoon ook tien jaar is als ik overlijd. Dan heeft hij de reallifesoap, om te zien wie papa was.”

Het programma trekt elke vrijdagavond meer dan een half miljoen kijkers.

De tekst van ‘Ik leef mijn eigen leven’, op de borst van André Hazes Foto Andreas Terlaak

Een stilte. Geklop. Hazes’ bodyguard, een vriendelijke man in een zwart T-shirt. André moet zich klaarmaken. Tien minuten later loopt hij in een zwart glitterjasje richting het podium.

Roxeanne Hazes (25) is er ook, backstage, ze staan een paar meter van elkaar. Zij maakte vorig jaar haar solodebuut met het album In mijn Bloed. Broer en zus hebben al drie jaar geen contact. Over de reden van de familievete willen betrokkenen niets kwijt. Het zou gaan om André’s zestien jaar oudere vriendin Monique Westenberg (40). In het openbaar spreken ze geen onvertogen woord over elkaar. André Hazes: „Ik gun haar alles en ben trots op haar. Ik weet zeker dat ze een fantastische moeder wordt.” Roxeanne staat vanavond hoogzwanger op het podium. „Maar voor mij is het wel even goed zo.”

„Dit is showbizz”, zegt de bodyguard van Hazes. Met zijn armen over elkaar kijkt hij naar het televisiescherm waarop de show backstage te volgen is. „In de zaal is het glamour, een droomwereld. Hierachter wordt de boel bij elkaar gehouden met tiewraps.”

In juni laat Hazes op zijn Instagram weten dat hij een maand rust neemt. Het doktersadvies kwam na een migraine-aanval die drie dagen duurde. Hazes schrijft: „Altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ooit iemand tegen mij zei dat mij wat mijn vader bereikt had, nooit zal lukken…”

André Hazes in het tv-programma Beste Zangers in 2014 met het nummer ‘Ik leef mijn eigen leven’.



Iedereen zag het gebeuren, behalve hij, zal hij er later over zeggen. „De eerste week was ik alleen maar aan het huilen. Ik voelde me een mislukkeling, wilde niet opgeven. Daarna kon ik het naast me neerleggen, van de rust genieten. Na twee weken dacht ik: ik kan eigenlijk wel weer.”

September, Penitentiaire Inrichting, Vught

„Als ik geen zanger was geworden, had ik bij jullie op het gras gestaan”, zegt Hazes op een opvallend warme dag in september. Tegenover hem, op het gevangenissportveld in Vught, staan honderd mannen omringd door bewakers. In een interview met het AD zei Hazes vorig jaar dat hij „dingen wil doen die nog nooit zijn gedaan”, zoals optreden in de „best bewaakte gevangenis van Nederland”. Gevangenismedewerker Jos mailde de manager van Hazes, dat ze eens moesten afspreken. Alleen gedetineerden die „goed gedrag vertonen” en „werken aan hun resocialisatie” mogen bij het concert zijn. Hazes krijgt niet voor zijn optreden betaald.

In de hoek van de gevangenisgymzaal, die voor de gelegenheid dienstdoet als kleedkamer, staat een televisiescherm. Er worden nooit-eerder-vertoonde beelden van het gevangenisoptreden van Hazes-senior afgespeeld. Hij trad in 1992 op in de kantine van een jeugdgevangenis in het Brabantse plaatsje Zeeland. Dat optreden werd ook geregeld door Jos, al 28 jaar werkzaam in het gevangeniswezen. Het optreden was een weerzien. Hazes-senior zat in de jaren zestig een straf uit voor een inbraak. Hij noemde de straf „een zegen”. In een interview zei hij eens dat hij anders „op het verkeerde pad” was beland.

Een fragment van het optreden in Vught.



De makers van zijn reallifesoap volgen Hazes vandaag. De werkelijkheid haalt de realityshow nog wel eens in, zeggen ze. Dit voorjaar maakte Hazes het uit met zijn vriendin, voor de roddelrubrieken één van de belangrijkste onderwerpen van het jaar. Ze leerden elkaar vier jaar geleden kennen, Hazes stuurde haar een bericht nadat hij een foto van haar op Facebook had gezien. Na de breuk belde het AD een „relatiedeskundige” voor duiding. Die noemde het „betrekkelijk normaal” dat André en Monique „in een andere levensfase zijn beland”. Roddelblad Story schreef: ‘André, maak niet dezelfde fout als je vader’.

„Exclusief bij Shownieuws” van SBS6 zegt Hazes dat hij „het heeft verpest”. „Ik ben misschien ook een beetje verdwaald in deze wereld.” Na het fragment wordt teruggeschakeld naar de studiodesk. Presentator Maurice Wijnen: „Dit zijn de eerste beelden uit de derde aflevering van reallifesoap Ik haal alles uit het leven. Die wordt aanstaande woensdag hier uitgezonden.” Hij belooft de kijker „nog meer details” over de relatiebreuk. Maar toen de aflevering werd uitgezonden, waren de twee alweer samen.

In de gevangenisgymzaal houdt Jos lachend een bord vol dampende knakworsten onder de neus van Hazes. Hij bedankt, „anders ga ik over mijn nek joh”. Zijn vader speelde in 1999 in een reclamespotje voor Unox.

November, Krasnapolsky Hotel, Amsterdam

„Ik heb natuurlijk helemaal niks met knakworsten”, zegt Hazes als ze twee maanden later weer worden aangehaald. Hij grinnikt. „Ik vond het wel héél aardig bedoeld.” Op een gegeven moment, zegt hij, neem je dat soort dingen voor lief. „Als je duizend keer hoort dat iemand met je vader op school heeft gezeten of eens een biertje met hem dronk.” Hij wijst naar zijn oor. „Dan gaat het hier erin, en dáár er weer uit.”

In zijn werk zal zijn vader misschien voor altijd een rol blijven spelen, maar Hazes merkt dat hij thuis, met zijn vriendin, steeds minder over hem praat. Daar is geen ruimte meer voor, nu hij zelf vader is. „Het enige wat ik wel eens heb… Dré is best wel eigenwijs. Ik ben de strenge van de twee. Dan zeg ik, néé Dré! En dan denk ik: jezus, ik ben precies mijn vader. Die zei ook altijd: néé Dré.” Een stilte. „Zo komt hij af en toe in mijn gedachten.”

Ik hou van sociale media. Het is mijn tweede vrouw, gewoon, ik ben er de hele dag mee bezig

Hazes lijkt rustiger dan een paar maanden geleden. Drie uitverkochte concerten in Ahoy zijn net achter de rug. Voor het tweede jaar op rij gaf hij er zijn eigen shows. Naar de optredens werd lang toegewerkt. Maar op de eerste avond, zegt hij, werd hij overvallen toen hij het publiek zag, de vijftienduizend man die hem in de zaal opwachtten. „Ik had het gevoel dat ze daar stonden met de houding: laat jij nou maar eens even wat zien. Ik was vergeten dat het mijn show was, stond ingetogen op het podium.” Na dat eerste optreden kwam iemand uit zijn band naar hem toe. „Of ik wel goed bij mijn pan was. Ik dacht: wat ben ik toch een lul. Ik moet eens genieten van wat ik doe.” De twee shows erna gingen beter. „Ik heb een koprol gemaakt op het podium.”

„Mensen denken: dat is een Hazes. Het heeft altijd wel goed gezeten”, zegt hij. Zo is het niet gegaan. „Ik werd jarenlang geboekt als lachertje. Voor optredens kwam de organisatie een handje geven in de kleedkamer. Zo van: nou, laat maar even wat zien. Zeiden ze na het optreden dat ik het best goed had gedaan. Dat doet zéér man. Zoiets als je vader, gaan we nooit meer meemaken, werd gezegd. Oók door mensen die dichtbij me stonden. Dat heeft me zo veel gedaan. Nog steeds wel, eigenlijk. Dat gevoel gaat nooit meer weg.”

Foto Andreas Terlaak

Een jonge jongen met ‘intern’ op zijn naambordje en een coca cola zero op zijn dienblad schuifelt voorzichtig door de gang van het Krasnapolsky Hotel. „Alstublieft André Hazes.” Hazes: „Johnny, dankjewel vriend, helemaal top!”

Aardig zijn, zegt hij, is voor een artiest misschien nog wel „belangrijker dan zuiver zingen”. „Ben je een klootzak, en je raakt je noten niet, dan zeggen ze dat het slecht is. Nu zeggen ze: hij deed toch zijn best?”

En zo gaat de André Hazes-show altijd door. „Ik stap de deur uit en het begint. Ik ben altijd hyper-de-pieper. Als kind was ik dat al. Toen werd wel gezegd: Doe eens rustig, er zijn ook anderen. Nu wordt het geaccepteerd, omdat ik dit werk doe.” Maar soms lijkt het alsof er geen keuze is. In Nederland kan hij eigenlijk „geen slechte dag hebben”, zegt hij. „Ik ben bang dat ze dan denken dat ik arrogant ben, en dat ben ik niet.”

Zijn Instagramvolgers zien hem met zijn zoon op de bank, in de sportschool, op weg naar optredens met neef Djarno. „Ik hou van sociale media. Het is mijn tweede vrouw, gewoon, ik ben er de hele dag mee bezig. Het is marketing hè. Je kunt jezelf neerzetten zoals je wilt. Mijn eerste show in Ahoy verkocht ik uit dankzij Instagram.” En ook op een reallifesoap kun je best controle houden. „Aan de ene kant is een reallifesoap onhandig”, zegt hij. „Ze moeten je blijven volgen. Als iets al in de bladen staat, moeten we het in de soap ook doen. Aan de andere kant is het relaxt. Je hebt je eigen podium, kunt je zegje doen. Je weet dat het met liefde wordt geknipt.” De makers mogen alleen in zijn keuken en in zijn huiskamer filmen. „Dat is zat.” „Ik was dertien toen ik hiermee begon hè. Je leert langzaam wie je wilt zijn.”

Maar pas toen ‘Leef’ uitkwam, kreeg hij het gevoel dat mensen hem serieus begonnen te nemen. „Iedereen begon opeens aan me te trekken. Ook de mensen die daarvoor niet opnamen. Het grappige is: ik zie één op één gebeuren wat ook mijn vader overkwam. Hij kreeg een boost, en iedereen was er. Toen het minder ging, was iedereen weer weg.” Dat gaat hem echt niet gebeuren, zegt Hazes. „Oók omdat dit niet weggaat. Nee, voorlopig is dit van mij. Ik kan niet meer zonder, echt niet.”

Hazes is dit jaar een andere vader geworden, zegt hij, een betere. „Mijn kind… ik zag hem wel. Maar dan was het: hé pik, papa gaat centjes verdienen, doei.” Zo had hij het zelf ook meegemaakt. Als hij vroeger om 7 uur ’s ochtends wakker werd, moest hij sluipend en fluisterend door het huis – zijn vader lag dan pas net in bed. Deze zomer, toen hij een maand thuis zat, is hij naar zijn zoon „toegegroeid”. Hij haalde hem uit bed, ze kochten een ijsje, zwommen, gingen naar de dierentuin. „Nu vindt hij het leuk om me te zien. Als hij ’s ochtends wakker wordt, en dat is trouwens pas om 10 uur, roept hij om me. Papa, papa! Ik durf te zeggen: als vader zit ik helemaal lekker.”

Ook aan het imago van André Hazes III wordt al zorgvuldig gewerkt. Hazes is een „gunfactor” voor zijn zoon „aan het creëren”. „Ik zet hem neer, als een heel lief jongetje. Geen kind in Nederland waar mensen zo van houden. Hij is een publiekskindje, nu al. Dat vind ik leuk. Ja, túúrlijk. Als hij straks doorgaat, met wat papa nu voor hem doet, ervoor zorgen dat hij een gunfactor heeft, dan zullen er al-tijd mensen zijn die op hem letten.”