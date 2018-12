Haagse Zaken: Het jaar dat Rutte verliefd werd op Europa

In 2018 stelde Rutte zijn idee over Europa drastisch bij: van criticaster veranderde hij in een eurofiel. Juist nu een van de belangrijkste bondgenoten van Nederland uit de EU vertrekt. Hoe staat het ervoor met de band tussen Europa en Nederland? En vertrekt Rutte over een paar jaar naar Brussel?

U kunt de zestiende aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook naar de vijftiende aflevering van Haagse Zaken Pompen of verzuipen - politiek en klimaat