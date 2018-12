Faxen over patiënten moet straks écht voorbij zijn

Artsen moeten verplicht digitaal en op dezelfde manier gaan communiceren over hun patiënten, maakte het kabinet deze week bekend. Waarom mislukten eerdere plannen? En wat gebeurt er nu met je medische gegevens? Vier vragen en antwoorden.

Wat is het probleem? Artsen en therapeuten kunnen vaak niet goed met elkaar communiceren over patiënten en als ze dat wel doen gebruiken ze regelmatig een andere ‘taal’. De software van systemen waarin huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, ggz-instellingen en apothekers patiëntgegevens bijhouden, sluit vaak niet goed op elkaar aan. Daardoor wordt nog vaak via de fax gecommuniceerd, of moeten patiënten handgeschreven briefjes van de ene arts aan de andere geven. Onlangs beschreef het RIVM het probleem in een rapport. Het nam daarvoor het voorbeeld van een patiënt die van het ziekenhuis naar een verpleeghuis moet: „Als de transferverpleegkundige van het ziekenhuis al in staat is de overdracht van informatie elektronisch te verzenden, dan moet de ontvangende verpleegkundige die formulieren nog vaak met de hand intypen.” Bijkomend probleem is dat artsen vaak letterlijk verschillende talen spreken. ‘Bb’ is ‘bovenbuik’ voor een huisarts, maar ‘bovenbeen’ voor de fysiotherapeut. Door slechte communicatie worden soms fouten gemaakt. Patiënten krijgen bijvoorbeeld medicatie waarvoor ze allergisch blijken.

Wat gaat het ministerie precies doen? Het kabinet wil deze problemen nu oplossen via wetgeving: alle zorgverleners moeten straks ICT-systemen hebben waarin ze digitaal en op dezelfde manier met elkaar kunnen communiceren. Patiënten moeten altijd zelf hun gegevens kunnen inzien en altijd toestemming geven voor het delen van hun gegevens. Als het goed is, weten artsen straks allemaal van elkaar wat ze hebben gedaan en wat de patiënt nodig heeft – daar moet de zorg beter van worden. Het ministerie richt zich eerst op de belangrijkste knelpunten: daar waar veel gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende instellingen. Zoals het moment wanneer een patiënt naar een ander ziekenhuis gaat, of vanuit het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum. Met beroepsverenigingen worden standaarden afgesproken: technische eisen aan systemen zodat ze goed op elkaar aansluiten. Als softwareleveranciers tegenstribbelen, dan kan het ministerie deze standaarden afdwingen door ze te verankeren in wetgeving. Er hangt geen termijn aan, maar deze omwenteling van de zorg zal jaren duren.

Wat is het verschil met het Elektronisch Patiëntendossier? Het landelijke Elektronisch Patiëntendossier sneuvelde in 2011 in de Eerste Kamer, dat zich vooral grote zorgen maakte over de privacy van patiënten. De erfenis van het EPD werd omgevormd tot het Landelijk Schakelpunt; een soort technisch wegennetwerk tussen instellingen. De meeste huisartsen en apothekers gebruiken het om gegevens over medicijngebruik van patiënten naar elkaar te sturen. Het is, anders dan het EPD, een regionaal systeem. Maar het werkt stroperig: door verschillen in software lukt het artsen vaak niet om de medische dossiers te koppelen. In 2016 bleek uit onderzoek van Nictiz (expertisecentrum voor standaardisatie en e-health) bijvoorbeeld dat bijna alle apothekers in Nederland nog werken met recepten via de fax. Het voorstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) behelst geen nieuw technisch systeem zoals het EPD of het LSP. Hij wil dat bestaande systemen en software met elkaar gaan ‘praten’, zodat belangrijke informatie niet meer verloren raakt. Bruins wil dat de politiek weer het heft in handen neemt op dit gevoelige dossier.