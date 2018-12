‘Een van de jihadisten achter Charlie Hebdo opgepakt in Djibouti’

De Franse jihadist Peter Cherif is afgelopen zondag opgepakt in Djibouti. Dat meldde persbureau AFP donderdagavond laat op basis van het Franse weekblad Marianne. Cherif zou mogelijk betrokken zijn geweest bij, of opdracht hebben gegeven tot, de terroristische aanslag op de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in 2015. Hierbij kwamen twaalf mensen om het leven.

Cherif staat ook bekend onder het pseudoniem Abu Hamza. Hij wordt in Djibouti vastgehouden in afwachting van uitlevering naar Frankrijk. Cherif zou contact hebben onderhouden met de gebroeders Kouachi, die de aanval hebben uitgevoerd. De broers waren aanhangers van de radicale islam. De aanslag is opgeëist door de Al-Qaeda in Jemen. Twee dagen na de schietpartij bij het weekblad zijn de daders doodgeschoten door de Franse politie.

AFP schrijft dat Cherif Kouachi “een van de eerste Franse contacten” was van Peter Cherif. Wat zijn rol precies was bij het organiseren van de aanslag op Charlie Hebdo is op dit moment niet bekend. Hij wordt onder andere verdacht van het organiseren van een jihadistische route vanuit Jemen, die het voor een van de broers uiteindelijk mogelijk maakte zijn terreurdaad in Frankrijk te plegen.

Koosjere supermarkt

Peter Cherif heeft in 2015 mogelijk ook contact gehad met Amedy Coulibaly, die een aanslag pleegde op een koosjere supermarkt in Parijs. Dit gebeurde twee dagen na de schietpartij op Charlie Hebdo. Coulibaly en de gebroeders Kouachi kenden elkaar.

In 2011 stond Peter Cherif terecht in Frankrijk voor jihadistische activiteiten in Irak aan het begin van deze eeuw. Hij mocht in vrijheid het vonnis afwachten en vluchtte voor de uitspraak het land uit.

Correctie (21 december 2018): in een eerdere versie stond dat Peter Cherif contact had met Peter Kouachi. Die naam klopt niet. Peter Cherif had contact met Cherif Kouachi.