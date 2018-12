Dit zijn de opvallendste dierenfoto’s van 2018

Marvin Recinos/AFP

Een vogel zit op de kop van een witstaarthert, in het zuiden van El Salvador (21 mei).

Fabian Bimmer/Reuters

In de Duitse stad Hamburg wordt een groep zwanen in bootjes naar hun winterverblijf gebracht (20 november).

Heathcliff O’Malley/AP

Camilla Parker Bowles, de echtgenote van de Britse prins Charles, poseert met Ollie de ezel en Harry de shetlandpony voor aanvang van een kerstconcert

waarvan de opbrengst naar een stichting gaat die zich inzet voor het welzijn van dieren (12 december).

Kai Foersterling/EPA

Een bezoeker van L’Oceanogràfic, een aquariumcomplex in het Spaanse Valencia, maakt een foto van witte dolfijn Kylu en haar moeder. Op deze dag werd

Kylu’s tweede verjaardag gevierd (15 november).

Aref Tammawi/EPA

Inwoners keren terug naar een dorpje vlakbij de Syrische stad Afrin, waar het Turkse leger al weken, samen met plaatselijke milities, een offensief voert

tegen de Koerdische militie YPG (13 maart).

Ben Stansall/AFP

Majoor Dominic Alkin is te paard de trappen opgelopen van een van de gebouwen van de Royal Military Academy in het Britse Sandhurst, ten zuidwesten van

Londen, tijdens de Sovereign’s Parade (14 december).

Henry Nicholls/Reuters

Een hond speelt voor ‘ballenjongen’ tijdens een tenniswedstrijd in de Royal Albert Hall in Londen (6 december).

Yasuyoshi Chiba/AFP

Een boswachter in Kenia probeert de ogen te sluiten van een zuidelijke witte neushoorn, om haar rustig te krijgen. De neushoorn (Elia, bijna drie jaar oud),

is beschoten met een kalmeringsmiddel vanuit een helikopter door collega’s van de boswachter, in het Meru National Park. Hierna zal de neushoorn een

oormerk krijgen, zodat ze voortaan makkelijker te identificeren is (5 april).

Marcos Brindicci/Reuters

Een militair van het Paraguayaanse leger heeft een slang om zijn nek, tijdens een parade in de hoofdstad Asuncion, waar Mario Abdo Benítez werd ingezworen

als nieuwe president (16 augustus).

Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Een lama in een lamafokkerij, in het Zuid-Duitse Kaufbeuren (6 november).

Friedemann Vogel/EPA

Jachtluipaardmoeder Isantya met haar drie kleintjes in de dierentuin van Münster. De drieling werd begin oktober geboren en op 9 november aan het publiek

getoond. De dierentuin van Münster staat bekend om zijn succesvolle fokprogramma voor jachtluipaarden - er zijn al zo’n vijftig jachtluipaarden geboren

in Münster (9 november).

Josh Edelson/AFP

Een hert loopt in de omgeving van Paradise in Californië, waar een hevige bosbrand woedt (10 november).

Kartika Sumolang/Reuters

Een aangespoelde walvis in het zuidoosten van Sulawesi, Indonesië, heeft plastic in zijn buik (19 november).

Brendan Smialowski/AFP

Dit is Peas, of misschien wel Carrot - hij is op deze foto niet zo goed te herkennen. Peas en Carrot waren de twee kalkoenen die dit jaar vlak voor Thanksgiving op het

Witte Huis waren. De traditie wil dat de Amerikaanse president een van de twee kalkoenen gratie verleent. Dit jaar werd aan Peas gratie verleend, al leeft

Carrot volgens Amerikaanse media ook nog altijd (20 november 2018).

Evan Sisley/Office of George H. W. Bush/AFP

Sully, de hulphond van oud-president George H.W. Bush die dit jaar, op 94-jarige leeftijd, overleed. De woordvoerder van de familie twitterde de foto met

de mededeling ‘Mission completed’. Sully vloog mee naar Washington, waar de ex-president was opgebaard. Sully was pas sinds een half jaar bij Bush. Hij is

getraind om iemand als Bush, die aan een vorm van parkinson leed, te helpen (3 december).

Amir Cohen/Reuters

Een zebra in Nairobi National park, met op de achtergrond de Keniaanse hoofdstad (3 december).

Karim Sahib/AFP

Een valkenier in de Verenigde Arbische Emiraten maakt een foto van een jonge kraagtrap (8 december).

Jason Lee/Reuters

Links Juice, een hond van 9 jaar en rechts staat Little Juice, zijn twee maanden oude kloon. Tussen de honden in staat He Jun, eigenaar van Juice en

eigenaar van een huisdierenresort in Beijing, China (26 november).