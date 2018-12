Dit zijn de mooiste sportfoto’s van 2018

Foto David Gray/Reuters

22 januari 2018

Het door de zon uitgelichte haar van misschien wel hét tennisverhaal van 2018, de Japanse Naomi Osaka (21). Hier speelt ze tegen de Roemeense nummer één van de wereld Simona Halep op de Australian Open, maar ze werd plotsklaps een wereldberoemde tennisster door op de US Open de titel te pakken na een overwinning op Serena Williams. Die finale was memorabel, niet alleen vanwege Osaka’s dominante spel, maar ook de waarschuwingen en emotionele tirade die daarmee gepaard gingen van Williams, die zich onterecht benadeeld voelde door de umpire. Het Amerikaanse publiek leek zich daarna tegen Osaka te keren, wat leidde tot een ongemakkelijke prijsuitreiking.

Foto Chris Wattie/Reuters

4 februari 2018

De Philadelphia Eagles wonnen begin dit jaar hun eerste Super Bowl, de finale van het American football-seizoen in de Verenigde Staten. In de wedstrijd, traditioneel het grootste sportspektakel van het Amerikaanse sportjaar, wonnen de Eagles met 41-33. Hier viert Eagles-speler Patrick Robinson de winst.

Foto Aris Messinis/AFP

15 februari 2018

De Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang werden gebruikt voor toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo was er een gezamenlijk ijshockeyteam bij de vrouwen en mocht een Noord-Koreaans gezelschap cheerleaders aanwezig zijn om hun sporters toe te juichen.

Foto Leonhard Föger/Reuters

18 februari 2018

Rodolfo Roberto Dickson Sommers (21) is Mexicaans-Canadees en skiet voor Mexico. Hij is geboren in de Mexicaanse kuststad Puerto Vallarta, maar werd op zijn derde geadopteerd door een Canadees gezin. Daar leerde hij skiën. Hij plaatste zich op de slalom en reuzenslalom voor de Winterspelen in Zuid-Korea. Hij kwam op de slalom niet over de streep, op de reuzenslalom eindigde hij als 48ste.

Foto Pedro Pardo/AFP

26 februari 2018

Het was een prachtige plek, zo met uitzicht op de Grote Oceaan. Aan de kust bij Acapulco in Mexico speelden, op een kleinere tennisbaan dan normaal, de Duitser Alexander Zverev en de Oostenrijker Dominic Thiem een oefenpotje voorafgaand aan het ATP-toernooi in de stad. Beide tennissers beleefden een hoogtepunt dit jaar. Zverev won de afsluitende ATP Tour Finals en pakte daarmee zijn grootste titel tot nu toe, Thiem haalde voor het eerst een grandslamfinale (Roland Garros).

Foto Diego Azubel/EPA

23 maart 2018

De Brit Lewis Hamilton werd dit jaar in zijn Mercedes voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1. Daarmee evenaarde hij de Argentijn Juan Manuel Fangio en is hij twee titels verwijderd van recordhouder Michael Schumacher.

Foto Larry W. Smith/EPA

25 april 2018

Utah Jazz-speler Derrick Favors (midden) ziet zijn schot geblokt worden door Carmelo Anthony (boven), Paul George (onder) en Jerami Grant (rechts) van Oklahoma City Thunder. De NBA-teams speelden tegen elkaar in de eerste ronde van de play-offs in de Western Conference. Beide teams haalden de uiteindelijke finale niet. Daarin wonnen de Golden State Warriors van Stephen Curry van de Cleveland Cavaliers van LeBron James.

Foto Christian Bruna/EPA

30 april 2018

De Japanse tafeltennisser Tomokazu Harimoto kijkt geconcentreerd naar het balletje tijdens de groepswedstrijd tegen de Wit-Rus Vladimir Samsonov in het kader van het WK voor teams. China won bij de mannen uiteindelijk de finale door daarin Duitsland te verslaan. Ook de Chinese vrouwen wonnen, zij versloegen Japan.

Foto Boris Horvat/AFP

27 mei 2018

Daniel Ricciardo duikt in het zwembad op het dak van het drijvende Red Bull-teamvertrek in de haven van Monaco. Traditie, als je wint. Ricciardo won de beroemde stratenrace, na de overwinning in 2016 te zijn misgelopen na een mislukte pitstop. Het had net zo goed Max Verstappen kunnen zijn die deze zwembadduik nam, maar hij verspeelde zijn kansen door vlak voor de kwalificatie in de derde vrije training zijn auto in de vangrail te rijden. Hij werd in de race uiteindelijk negende.

Foto Guillaume Horcajuelo/EPA

29 mei 2018

Serena Williams kwam dit jaar definitief terug op het hoogste niveau na moeder te zijn geworden van dochter Alexis Olympia. Op Roland Garros, waar ze de derde ronde haalde en zich met een blessure moest terugtrekken voor de vierde ronde, was deze Black Panther-catsuit onderwerp van gesprek. De toernooidirecteur was er niet over te spreken en zei dat een dergelijke outfit niet meer toegestaan zou worden volgend jaar. Williams droeg het speciale pak deels om medische redenen: het beschermde tegen bloedproppen, waarvan ze na haar bevalling last had.

Foto Rob Blakers/EPA

22 juni 2018

Deelnemers aan de Dark Mofo Nude Solstice Swim in het water bij de Australische stad Hobart, op Tasmanië.

Foto Jean-Christophe Bott/EPA

4 juli 2018

De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie in actie tijdens een wedstrijd in het Zwitserse Lausanne afgelopen juli. Lavillenie werd olympisch kampioen in 2012 in Londen en won zilver vier jaar later in Rio de Janeiro. Hij werd drie keer Europees kampioen, maar nog nooit wereldkampioen.

Foto Aleksej Nikolski/AFP

15 juli 2018

Frankrijk viert feest, met president Emmanuel Macron voorop. De finale van het EK in 2016 werd nog verloren (van Portugal), maar dit jaar wonnen Les Bleus het wereldkampioenschap in Rusland. In de finale werd Kroatië met 4-2 verslagen.

Foto Kim Ludbrook/EPA

15 juli 2018

Een crash in de negende etappe van de Tour de France afgelopen zomer: de Pool Rafal Majka ligt op de grond na een val en de Belg Oliver Naesen valt over hem heen.

Foto Yoan Valat/EPA

28 juli 2018

Geraint Thomas maakte dit jaar een einde aan de heerschappij van Chris Froome in de Tour de France. De 32-jarige knecht van Froome bij de Sky-ploeg was in Frankrijk de betere van de twee. Hij boekte zijn eerste zege in een grote wielerronde. Tom Dumoulin werd tweede, Froome, viervoudig winnaar, zelf derde.

Foto Neil Hall/EPA

9 augustus 2018

De Rus Artur Dalalojan komt in actie op de ringen tijdens het EK turnen in Glasgow. Op dit onderdeel won hij geen medaille, maar op de sprong, de brug en met het Russische team op de meerkamp won hij goud. Nederlands succes was er in Glasgow voor Sanne Wevers (goud op de balk), Epke Zonderland (zilver op de rekstok) en de vrouwen op de meerkamp (brons).

Foto Francois Lenoir/Reuters

26 augustus 2018

Een spectaculair moment vlak na de start van de Grote Prijs van België eind augustus, wanneer Fernando Alonso (McLaren) de wagen van Charles Leclerc (Sauber) schampt. Volgens de goed ingevoerde website Motorsport.com zou de autosportfederatie FIA hebben geconcludeerd dat zonder de halo, de nieuwe controversiële cockpitbescherming, Leclerc er weleens slecht vanaf had kunnen komen. Nu bleef de Monegask ongedeerd.

Foto Bernat Armangue/AFP

31 augustus 2018

De Maleisische Nur Dhabitah is bezig met een duik van de 1-meterplank tijdens de Asian Games in Jakarta eind augustus.

Foto Yahya Arhab/EPA

20 september 2018

Gewichtheffer Akram Abdu al-Shaabi, afkomstig uit Jemen, bij zijn zelfgemaakte ‘fiets’ van oude rolschaatsen. Die maakte hij omdat hij niet van rolstoelen houdt. Hij verloor in 2008 beide benen na een auto-ongeluk. Ook al is er sprake van een ongelofelijk humanitaire crisis in zijn thuisland Jemen en hoeft hij niet te rekenen op financiële steun, hij hoopt op termijn toch aan internationale gewichthefwedstrijden mee te doen.

Foto Wallace Woon/EPA

26 oktober 2018

Sloane Stephens in actie tijdens de WTA Finals, het eindejaarstoernooi van het tennisseizoen, in Singapore. Ze haalde er, net als op Roland Garros, de finale. Kiki Bertens strandde in Singapore in de halve finale tegen uiteindelijke winnares Elina Svitolina.

Foto Franck Robichon/AFP

23 november 2018

‘Happy Road Man’ (boven) waagt zich aan een spectaculaire aanval op zijn tegenstander in een partijtje Itabashi-pro-worstelen, wat lijkt op het Amerikaanse WWE. Showvechten, is het. Een combinatie van vechtsport en entertainment. De winnaars staan vast, maar dat betekent niet dat er genoeg drama te zien was voor het publiek op het Happy Road Oyama-zomerfestival afgelopen augustus in Tokio.

Foto Koen Suyk/ANP

9 december 2018

Hockeyer Thierry Brinkman heeft Nederland op 1-0 gebracht in de wedstrijd tegen Pakistan, tijdens het WK in India. Rechts Bob de Voogd. Nederland won de laatste groepswedstrijd met 5-1.