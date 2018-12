Dit zijn de indrukwekkendste van de indrukwekkendste foto’s van 2018

Foto Bulent Kilic/AFP

21 januari 2018

Een meisje leunt uit de auto om te kijken naar de langskomende Turkse tanks en soldaten. Eind januari 2018 begon Turkije een offensief tegen de Koerdische militie YPG in de Syrische regio Afrin.

Foto Jin Liwang/AP

24 januari 2018

Op 24 januari 2018 werden in China twee kloonaapjes geboren. Hun namen zijn Zhong Zhong en Hua Hua. Het was de eerste keer dat de techniek waar eerder schaap Dolly mee was gekloond bij apen werd toegepast.

Foto Ed Jones/AFP

6 februari 2018

Tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea deden ook Noord-Koreaanse sporters mee. Op de foto zie je Zuid-Koreanen die demonstreerden tegen deze festiviteit.

Foto Stefanie Glinski/AFP

7 februari 2018

Op 7 februari 2018 lieten strijdgroepen in Zuid-Soedan 311 kindsoldaten vrij, onder wie 87 meisjes. Het was de op één na grootste groep vrijgelaten kindsoldaten sinds in 2013 de burgeroorlog uitbrak. Bij een ceremonie in Yambio, in het zuidwesten van Zuid-Soedan, kregen de kinderen burgerkleding en ondergingen ze medisch onderzoek.

Foto Spencer Platt/Getty Images/AFP

28 februari 2018

Een vrouw met een AR-15 geweer tijdens een kerkdienst van de World Peace and Unification Sanctuary, een Amerikaanse kerkgemeenschap die aanmoedigt wapens mee te nemen naar de diensten.

Foto Rien Zilvold

1 maart 2018

In maart besloot de provincie Flevoland grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren. Wetenschappers vonden het bijvoeren van dieren tijdens de winter onverstandig.

Foto AFP

2 maart 2018

Vrouwen zwemmen in het deels bevroren meer Shenyang in het noordoosten van China. Begin maart lagen de temperaturen s’ nachts rond de -10 graden Celsius.

Foto Ben Stansall/AFP

8 maart 2018

Onderzoekers in beschermende pakken in het Britse Salisbury analyseren de plaats waar Sergei Skripal en zijn dochter in elkaar zakten. De voormalig Russische spion werd volgens de politie vergiftigd met een zeldzaam gif, novitsjok. Skripal en zijn dochter lagen enkele dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis maar overleefden de aanslag.

Foto Valentin Flauraud/AP

14 maart 2018

Het Meer van Gruyère in Zwitserland is drooggelegd. Boten liggen op de bodem van het meer. Het waterpeil werd naar beneden gebracht om plaats te maken voor het smeltwater uit de bergen.

Foto Dmitry Serebryakov / AFP

29 maart 2018

Mensen uit de West-Siberische industriestad Kemerovo bezoeken een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van een brand in een winkelcentrum. Er kwamen 64 mensen om bij de brand, onder wie 41 kinderen.

Foto Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

27 april 2018

Tijdens protesten die zes weken duurde, onder de naam ‘De Mars van de Terugkeer’, vuurt het Israëlische leger traangasgranaten af. De actievoerders eisen dat Palestijnen mogen terugkeren naar het gebied dat nu Israël is.

Foto Piroschka van de Wouw/ANP

1 mei 2018

Bewoners van de gemeente Haaksbergen nemen een kijkje op de nieuwe autoweg, de N18 Nieuwe Twenteroute tussen Groenlo en Enschede. Deze 27 kilometer lange weg is gemaakt voor het vrachtverkeer richting Noord-Duitsland dat voorheen door de bebouwde kom werd geleid.

Foto Johannes Eisele / AFP

10 mei 2018

Ontelbare achtergelaten huurfietsen op een veld in Shanghai. China heeft voor fietsverhuurbedrijven nationale richtlijnen ingesteld na aanhoudende klachten van de bevolking over de miljoenen (defecte) fietsen die jaarlijks in de Chinese straten door de gebruikers achtergelaten worden. De infrastructuur van Chinese steden is niet berekend op de enorme hoeveelheid huurfietsen, waardoor die in de afgelopen jaren overspoeld raakten.

Foto Jesco Denzel / AFP

9 juni 2018

President Trump luistert naar de Franse president Macron tijdens de G7-top in La Malbaie in de Canadese provincie Quebec. Een top waarbij Trump te laat arriveerde, belangrijke sessies over onder meer de klimaatveranderingen niet bijwoonde en vervolgens weer vertrok voordat de top afgelopen was.

Foto Tiksa Negeri /REUTERS

20 juli 2018

De Ethiopische journalist Adisalem Abu met zijn dochters Asmera en Danait tijdens een weerzien in Eritrea. Als gevolg van de oorlog tussen Ethiopië en Eritrea waren zij zestien jaar lang van elkaar gescheiden. De hereniging werd mogelijk doordat er voor het eerst in twintig jaar een commerciële vlucht vanuit Ethiopië in Eritrea landde.

Foto Mark Rightmire/AP

8 augustus 2018

Een vliegtuig wordt ingezet bij het blussen van een brand in Californië. Niet eerder waren er zulke zware branden in de Amerikaanse staat als dit jaar en nog nooit vielen daarbij zoveel doden.

Foto Juan Medina/Reuters

9 augustus 2018

Migranten die gered zijn op de Middellandse Zee door het schip van de non-gouvernementele organisatie Proactiva Open Arms, wachten tot ze van boord kunnen in de haven van Algeciras, Zuid-Spanje.

Foto Remko de Waal/ANP

20 augustus 2018

De voeten van marathonzwemmer Maarten van der Weijden nadat hij zijn zwemtocht langs elf Friese steden heeft moeten staken. Met zijn zwemtocht haalde de olympische zwemkampioen bijna vijf miljoen euro op voor kankeronderzoek.

Foto Jerome Favre/EPA

17 september 2018

Door tyfoon Mangkhut beschadigde gebouwen in Hongkong. Mangkhut was een van de zwaarste tyfoons die de metropool in het afgelopen decennium troffen.

Foto Ian Willms/Getty Images

17 oktober 2018

Inwoners van Toronto in een concertzaal waar de legalisering van cannabis wordt gevierd. Canada is het eerste grote industrieland waar het recreatieve gebruik van cannabis is gelegaliseerd. Legale teelt gaat via producenten met een vergunning van het ministerie van Gezondheidszorg.

Foto Ueslei Marcelino/Reuters

19 oktober 2018

Een man uit Honduras, die meeloopt in de karavaan die onderwerg is naar de Verenigde Staten, beschermt zijn kind in de chaos die is ontstaan nadat andere migranten een checkpoint bestorment op de grens tussen Guatemala en Mexico.

Foto Roman Rios/EPA

12 november 2018

In het Spaanse Faro de Trafalgar spoelt het lichaam van een verdronken migrant aan. De boot waarop hij meevoer zonk op 5 november voor de kust van Turkije. Er kwamen zeker achttien mensen om het leven.

Foto Brendan Smialowski / AFP

20 november 2018

In een perszaaltje in het Witte Huis wordt een kalkoen gepresenteerd aan de verzamelde Amerikaanse pers. Tijdens Thanksgiving, een nationale feestdag in de Verenigde Staten, verleent de president traditiegetrouw gratie aan een kalkoen.

Foto Florent Vergnes / AFP

4 december 2018

Dit ondervoede meisje wordt gewogen in een centrum voor kindergeneeskunde in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Het land kent het hoogste kindersterftecijfer ter wereld. Volgens een recent rapport van VN-organisatie Unicef hebben twee van de drie kinderen, of anderhalf miljoen mensen, humanitaire hulp nodig.